Superman, James Gunn spiega le scene post-credits e anticipa un grande evento DCU: "Non ne avete idea"

Anche se non avete ancora visto Superman, è molto probabile che conosciate almeno alcuni dettagli sulle scene mid e post-credits del film, con James Gunn che ha recentemente offerto un assaggio del suo modus operandi.

La prima consiste letteralmente in pochi secondi in cui Kal-El e Krypto guardano la Terra dalla Luna e, sebbene la sequenza successiva contenga qualche elemento in più, si è rivelata piuttosto divisiva tra i fan che speravano in una sorta di anticipazione di ciò che accadrà nel DCU.

La scena in questione inizia con Supes e Mr. Terrific in piedi davanti a un edificio che quest'ultimo ha ricomposto con le sue T-Spheres dopo i danni causati a Metropolis durante la battaglia finale. Kal-El fa notare che la crepa fa sembrare il muro un po' irregolare e Terrific si allontana stizzito e sentendosi insultato. Supes si scusa, prima di aggiungere: "Cavolo, a volte sono proprio un idiota".

Il grande evento targato DCU in arrivo a breve

Superman: Nathan Fillion, Ed Gathegi, Isabela Merced

In una nuova intervista rilasciata a Screen Rant, Gunn ha spiegato di non aver voluto utilizzare queste scene per impostare futuri progetti del DCU, perché era fermamente convinto di dover evitare di introdurre idee o sviluppi della trama che poi non sarebbero stati ripagati.

Peacemaker: John Cena in una scena della serie

Il regista ha anche parlato di un grande evento del DCU che si concentrerà su un personaggio che abbiamo conosciuto, ma che "nessuno si aspetta". Presumiamo che si tratti del Peacemaker di John Cena, ma potrebbe avere in mente qualcosa di realmente inatteso da tutti i fan della DC.

"Sì, non credo che sarà la storia di Krypto. Penso che... So di chi racconterà la storia. E probabilmente non è nessuno di quelli che vi aspettereste. E non è quello che tutti pensano. Non è quello che qualcuno immaginerebbe. Ma credo che se le persone guarderanno la prossima stagione di Peacemaker, vedranno dove stanno andando molte di queste cose e avranno un po' più un'idea di quello che può succedere".