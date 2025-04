Superman: la causa per i diritti del personaggio contro Warner Bros Discovery e DC è stata archiviata

Superman, il film scritto e diretto da James Gunn, potrà essere distribuito nelle sale in estate senza alcun problema. La causa intentata contro Warner Bros Discovery e DC Comics da parte degli eredi di Joseph Shuster è stata archiviata nella giornata di giovedì.

La causa contro Warner e DC

Warren Peary, nipote di Shuster, aveva sostenuto che la distribuzione di Superman dovesse essere bloccata perché erano state violate delle leggi sul copyright nel Regno Unito, Australia, Canada, Irlanda e altre nazioni dove Warner Bros Discovery avrebbe perso i diritti sul personaggio di Superman alcuni anni fa. La causa sosteneva che lo studio stesse continuando a sfruttare le opere prodotte da copyright senza permesso e versare le cifre previste dai diritti.

La sentenza del giudice Jesse Furman ha sostenuto che non si possa deliberare sul caso perché le accuse sono legate esplicitamente a leggi di nazioni estere, non degli Stati Uniti.

Corenswet nel film

Un portavoce di Warner Bros Discovery ha dichiarato: "Come abbiamo sostenuto costantemente, DC controlla tutti i diritti relativi a Superman".

I diritti di Superman sono al centro di numerose dispute legali da anni, fin dal 1938 quando Jerome Siegel e Shuster avevano ceduto i loro diritti sul personaggio e sulla storia per 130 dollari. La sorella e il fratello di Shuster, nel 1992, avevano raggiunto un accordo con la DC che prevede il versamento di 25.000 dollari ogni anno pur di porre fine alle richieste relative al controllo di Superman.

Il ritorno di Superman

Il film è prodotto da Peter Safran e Gunn - responsabili dei DC Studios - e diretto dallo stesso Gunn su una sua sceneggiatura, basata sul personaggio della DC, Superman, ideato da Jerry Siegel e Joe Shuster.

Del film sono protagonisti David Corenswet ("Twisters", "Hollywood"), Rachel Brosnahan ("The Marvelous Mrs. Maisel") come Lois Lane, e Nicholas Hoult (la saga di "X-Men", "Giurato numero 2") nei panni di Lex Luthor.

Tra gli interpreti anche Edi Gathegi ("For All Mankind"), Anthony Carrigan ("Barry", "Gotham"), Nathan Fillion (la saga dei "Guardiani della galassia", "The Suicide Squad"), Isabela Merced ("Alien Romulus"), Skyler Gisondo ("Licorice Pizza", "Booksmart"), Sara Sampaio ("At Midnight"), María Gabriela de Faría ("The Moodys"), Wendell Pierce ("Selma", il "Jack Ryan" di Tom Clancy), Alan Tudyk ("Andor"), Pruitt Taylor Vince ("Bird Box") e Neva Howell ("Greedy People").

I produttori esecutivi di Superman sono Nikolas Korda, Chantal Nong Vo e Lars Winther. Dietro la macchina da presa, Gunn si è avvalso del lavoro di suoi collaboratori fidati, tra cui il direttore della fotografia Henry Braham, la scenografa Beth Mickle, la costumista Judianna Makovsky e il compositore John Murphy, oltre al compositore David Fleming ("The Last of Us"), ai montatori William Hoy ("The Batman"), Jason Ballantine (i film di "IT", "The Flash") e Craig Alpert ("Deadpool 2", "Blue Beetle").