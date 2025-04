Superman: il romanzo prequel cambia un elemento fondamentale del personaggio DC?

La storia dei primi giorni di Clark Kent nel DC Universe sarà presentata ufficialmente in un progetto prequel prima dell'uscita del film di James Gunn su Superman.

Mentre il cosiddetto Chapter 1: "Gods and Monsters" del DCU si prepara al suo grande esordio al cinema la prossima estate, l'Uomo d'Acciaio tornerà finalmente sul grande schermo con il reboot scritto e diretto da Gunn. Tuttavia, i fan conosceranno meglio l'ultimo figlio di Krypton un po' prima, sempre grazie ai DC Studios.

Mentre Superman si avvicina all'uscita nelle sale, Penguin Random House ha annunciato la pubblicazione di un romanzo prequel ufficiale del film DCU con David Corenswet, intitolato Superman: Welcome to Metropolis. In uscita il 3 giugno 2025, scopriamo meglio la trama del libro.

Superman: la copertina del romanzo prequel

Superman, svelato il plot del romanzo prequel

Superman: David Corenswet stringe la mano a un androide

Ecco cosa si legge nella sinossi ufficiale del volume in uscita nelle librerie a giugno: "Scendi in cielo con Superman in questo romanzo prequel ufficiale ispirato al nuovo film, nelle sale l'11 luglio 2025!

Superman: David Corenswet sanguinante nella neve

Clark Kent è un volto nuovo a Metropolis e cerca di trovare un equilibrio tra il suo nuovo lavoro al Daily Planet e la sua identità segreta di Superman, un potente metaumano, mentre scopre un pericoloso mistero che sembra ricondurre al famigerato Lex Luthor. Scoprite come il primo supereroe del mondo ha trovato il suo posto nella sua nuova casa in questo romanzo prequel originale basato sul film. Superman: Welcome to Metropolis contiene un inserto di otto pagine a colori con i profili dei personaggi!

L'aspetto che potrebbe incuriosire alcuni lettori è il fatto che Superman: Welcome to Metropolis etichetti Clark come "metaumano", nonostante sia un alieno. Questo non significa che i DC Studios stiano eliminando questo elemento dal personaggio di Superman, ma probabilmente significa che a questo punto della linea temporale del DCU, Clark non conosce la sua eredità kryptoniana. Tuttavia, non sarebbe uno shock se alla fine di Superman: Welcome to Metropolis, Clark scoprisse le sue vere origini kryptoniane.