Superman: i dettagli del costume da supereroe di David Corenswet svelati in un video

È apparso online un video che mostra nel dettaglio il nuovo costume di Superman di David Corenswet; il filmato offre la possibilità di vedere da vicino questa nuova versione che l'attore ha indossato nel film in uscita nelle sale a luglio.

Judianna Makovsky, che ha già collaborato con James Gunn per Guardiani della Galassia Vol. 2, The Suicide Squad e Guardiani della Galassia Vol. 3, è la costumista di Superman. Tuttavia, dal video è emerso che la creazione del costume del protagonista è frutto della collaborazione tra Makovsky, Gunn e lo stesso Corenswet.

Il film scritto e diretto da James Gunn potrà contare, oltre che su Corenswet nei panni di Kal-El/Clark Kent, anche su Rachel Brosnahan come Lois Lane, Nathan Fillion come Guy Gardner/Lanterna Verde, Isabela Merced nei panni di Hawkgirl, Edi Gathegi come Mister Terrific e Nicholas Hoult nel ruolo di Lex Luthor. Appuntamento al cinema fissato per il 9 luglio 2025.

David Corenswet non vuole deludere i fan della DC

Superman: il folle volo di David Corenswet

Per quanto riguarda l'Uomo d'Acciaio, David Corenswet ha dichiarato di amare ogni momento in cui si è calato nel ruolo dell'iconico boy scout della DC. È interessante notare che ha anche ammesso di ritenere che la vera pressione ricada più su James Gunn, regista e mente di questo nuovo DC Universe.

Superman: David Corenswet stringe la mano a un androide

"Mi piace crescere e migliorare attraverso le critiche. Non le prendo mai sul personale", ha dichiarato Corenswet a proposito dei commenti negativi dei fan. "Al contrario, è un'esperienza di apprendimento. E tutti gli attori devono accettarla come tale per crescere professionalmente".

"James Gunn ha un'immaginazione straordinaria. Io sono qui solo per recitare le battute che ha scritto. È una visione molto particolare, condita da elementi e interpretazioni meravigliose. Spero di essere all'altezza agli occhi del pubblico".