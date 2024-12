Superman, James Gunn ha aggiunto le mutande su richiesta del protagonista: "Farlo sembrare serio è sciocco"

Il regista e capo della nuova DC ha ribadito che la natura di supereroe dei fumetti di Superman vanifica ogni tentativo di sembra eccessivamente seriosi e svela come sarà il tono del film in arrivo a luglio 2025.

Mutande o non mutande? Questo è il dilemma che James Gunn si è trovato ad affrontare quando ha preso le decisioni sul costume del suo Superman. In un primo momento, il regista aveva deciso di abolire le tradizionali mutande rosse indossate dall'Uomo d'Acciaio per evitare il ridicolo, ma a chiedergli di reintegrarle sarebbe stato il nuovo protagonista del film, David Corenswet.

Nel corso dell'evento stampa per introdurre il primo trailer del film, che verrà lanciato domani 19 dicembre alle ore 15, Gunn ha rivelato: "Volevo eliminare le mutande dal costume da molto tempo. Ma David mi ha fatto capire che dovevo tenerle".

Il regista prosegue: "Stavamo provando tutte queste diverse versioni e abbiamo effettuato test con le mutande e senza. Una delle cose che David ha detto è che Superman vuole che i bambini non abbiano paura di lui. È un alieno. Ha questi poteri incredibili. Spara raggi dagli occhi... È incredibilmente potente e potrebbe essere considerato spaventoso. Vuole piacere alla gente. Vuole essere un simbolo di speranza e positività. Quindi si veste _come un wrestler professionista. Si veste in un modo che fa sì che le persone non abbiano paura di lui, che mostri quella speranza e quella positività. E questo mi ha davvero colpito"_.

Come sarà il tono del nuovo Superman?

Superman e l'amico Krypto

Naturalmente la scelta di James Gunn alimenterà discussioni tra i fan cdi uno dei fumetti più iconici di tutti i tempi e il regista ne è consapevole tanto da ribattere:

"Penso che provare a fingere che il costume di Superman non contenga alcuna frivolezza alla base, cercando di farlo sembrare serio, sia sciocco perché è un supereroe. È il primo, è colorato e questo è ciò che è."

Anche se alcuni potrebbero trovare il costume sciocco, il regista ci tiene a mettere in chiaro che il suo Superman non avrà il tono comico delle sue precedenti incursio ni nel genere, come nel caso dei Guardiani della Galassia.

"È divertente, ma certamente non è comico come Suicide Squad o Guardiani della Galassia", ha spiegato. "C'è molto umorismo. Persone come Rachel Brosnahan, che interpreta Lois Lane, sono così divertenti e anche David è molto divertente, quindi lo humor sarà presente, ma sto cercando di creare qualcosa che sia radicato nonostante questo mondo incredibilmente fantasioso. È fantasia, prende spunto da prodotti come Il Trono di Spade, è un universo in cui esistono realmente i supereroi. C'è una magia lì che è innegabile".