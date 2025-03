Superman: James Gunn svela una nuova foto di Edi Cathegi nel ruolo di Mister Terrific

Il regista James Gunn ha pubblicato un post per fare gli auguri di compleanno all'attore Edi Cathegi, condividendo una nuova foto scattata sul set di Superman.

James Gunn ha condiviso una nuova foto scattata sul set di Superman permettendo ai fan di vedere i dettagli del look di Mister Terrific, interpretato da Edi Cathegi.

Il regista ha infatti voluto augurare buon compleanno all'amico, con cui ha collaborato più volte, e su Instagram ha condiviso un post.

La nuova foto dal set di Superman

Nel suo post sui social, James Gunn ha scritto: "Buon compleanno al mio grandioso amico e grandioso attore Edi Gathegi, che potete vedere in tutta la sua gloria tecnologica nel film Superman nel mese di luglio".

La foto permette di vedere come si sia lavorato sul make up, in modo da ricreare l'aspetto di Michael Holt tra le pagine dei fumetti.

Il personaggio creato da John Ostrander e Tom Mandrake, fin da bambino, ha dimostrato una grande intelligenza ed è stato segnato dalla morte del fratello Jeffrey, avvenuta quando il giovane aveva solo 12 anni. Holt ha ottenuto numerose lauree, tra cui quelle in fisica e psicologia, ed è un miliardario grazie all'azienda tecnologica Cyberwear, oltre a essere un campione olimpico.

Holt, tra le pagine dei fumetti, si ritrova ad affrontare anche la perdita della moglie mentre era incinta, e assume successivamente il nome di Mister Terrific, ispirandosi alla storia di Terry Sloane.

Il cast del nuovo film

Il film Superman, con star David Corenswet, debutterà nelle sale di tutto il mondo a luglio.

Nel cast ci sono anche Rachel Brosnahan nei panni di Lois Lane, Nicholas Hoult in quelli di Lex Luthot, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nathan Fillion, Isabela Merced, Skyler Gisondo, Sara Sampaio, María Gabriela de Faría, Wendell Pierce, Alan Tudyk, Pruitt Taylor Vince, Neva Howell, e Milly Alcock che debutterà nel ruolo di Supergirl.