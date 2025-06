Superman: James Gunn svela perché si è ispirato a Godzilla Minus One

James Gunn è regista e sceneggiatore del film Superman e ha raccontato in che modo la nuova avventura del supereroe è ispirata a Godzilla Minus One.

James Gunn è regista e sceneggiatore del ritorno di Superman sul grande schermo e, in una nuova intervista, ha rivelato che tra le sue fonti di ispirazione c'è anche Godzilla Minus One, uno dei film campioni di incasso degli ultimi anni.

Il progetto tratto dai fumetti della DC con star David Corenswet arriverà nei cinema italiani il 9 luglio e racconterà una nuova versione della storia di Clark Kent.

Godzilla Minus One come fonte di ispirazione

Rispondendo alle domande del magazine giapponese CinemaToday, James Gunn ha ora rivelato di essere rimasto particolarmente colpito da un elemento di Godzilla Minus One.

Superman: David Corenswet e Rachel Brosnahan in una scena del film

Il filmmaker ha spiegato come quel lungometraggio abbia avuto un impatto su Superman: "Sono stato influenzato dagli effetti speciali. Ho provato a fondere elementi come mostri giganti, robot, cani volanti, altri supereroi...".

Gunn ha quindi aggiunto: "Il mio obiettivo era di realizzare un film come Godzilla Minus One, che rappresentava Godzilla ma aveva anche un dramma umano grandioso. C'è una storia umana alla radice".

La versione dell'eroe in arrivo nei cinema

James ha poi voluto chiarire che il suo obiettivo era quello di mostrare il protagonista come un personaggio dotato di 'bontà, gentilezza, compassione e un atteggiamento che dà valore alla vita umana".

Il regista ha ribadito: "Rappresento un personaggio con ottimismo e speranza, elementi che associamo a Superman. Il mondo in cui vive, tuttavia, è uno in cui queste cose non hanno più la stessa importanza che avevano in passato. C'è una specie di sovrapposizione con il mondo reale in cui viviamo".

Il cast della nuova avventura di Superman è composta da David Corenswet ("Twisters", "Hollywood") nella parte di Clark Kent, Rachel Brosnahan ("The Marvelous Mrs. Maisel") come Lois Lane, e Nicholas Hoult (la saga di "X-Men", "Giurato numero 2") nei panni di Lex Luthor.

Tra gli interpreti ci saranno anche Edi Gathegi ("For All Mankind"), Anthony Carrigan ("Barry", "Gotham"), Nathan Fillion (la saga dei "Guardiani della galassia", "The Suicide Squad"), Isabela Merced ("Alien Romulus"), Skyler Gisondo ("Licorice Pizza", "Booksmart"), Sara Sampaio ("At Midnight"), María Gabriela de Faría ("The Moodys"), Wendell Pierce ("Selma", il "Jack Ryan" di Tom Clancy), Alan Tudyk ("Andor"), Pruitt Taylor Vince ("Bird Box") e Neva Howell ("Greedy People").