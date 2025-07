Superman deve incassare 700 milioni per essere un successo? James Gunn: "Ridicolo, non è così che funziona"

Superman di James Gunn è destinato a lanciare un intero nuovo DC Universe, ma lo sceneggiatore e regista non sente la stessa pressione che alcune analisi suggerirebbero.

Gunn, che è anche il co-capo dei DC Studios insieme a Peter Safran, ha recentemente dichiarato alla rivista GQ, che il suo film "non è l'impresa più rischiosa del mondo" come alcuni lo dipingono. Il film ha ovviamente bisogno di un buon risultato al box-office, ma le paure di alcuni fan non sarebbero giustificate.

"C'è qualcosa in ballo? Sì, ma non è così grande come la gente lo fa sembrare", ha rassicurato Gunn. "Si sentono questi numeri che dicono che il film avrà successo solo se farà 700 milioni di dollari o qualcosa del genere, ma è una completa e totale assurdità. Non è necessario che si verifichi una situazione così preoccupante come la gente dice".

La situazione attuale dei cinecomic al cinema, c'è stanchezza?

Superman: David Corenswet e Rachel Borsnahan in un bacio appassionato

Dal momento che la pellicola dà il via a un nuovo universo condiviso, che si arricchirà ulteriormente con l'arrivo di Supergirl, già in lavorazione, e i progetti per le nuove versioni di Batman e Wonder Woman, Hollywood osserverà con attenzione l'andamento del film al botteghino.

Thunderbolts*: Wyatt Russell, David Harbour, Sebastian Stan, Hannah John-Kamen, Florence Pugh in un'immagine

Il film, il cui budget si aggira intorno ai 200 milioni di dollari, arriva nelle sale in un momento in cui i film tratti da fumetti non sono più una certezza al botteghino. L'ultimo DCEU della Warner Bros. si è arenato con i fallimenti al botteghino del 2023 di Shazam! Furia degli Dei e The Flash. I guai al botteghino della Marvel sono continuati nel 2025 con il flop di Captain America: Brave New World e persino l'apprezzato Thunderbolts ha perso milioni di dollari al box-office.

Tuttavia, come aveva detto lo stesso Gunn nel 2023, non è colpa della "stanchezza da supereroi" se questi film falliscono al box-office: "Penso non abbia nulla a che fare con i supereroi. Ha a che fare con il tipo di storie che vengono raccontate e se si perde di vista il personaggio", aveva detto. "Amiamo Superman. Amiamo Batman. Amiamo Iron Man. Perché sono personaggi incredibili che abbiamo nel cuore. E se sullo schermo ci sono solo un mucchio di sciocchezze, diventa davvero noioso".