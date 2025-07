Superman di James Gunn ha già battuto al box-office cinque film del vecchio DCEU

Gli incassi di Superman hanno superato quelli di ben cinque film del DCEU nei primi tre giorni di programmazione nelle sale. Il DC Universe di James Gunn è partito alla grande, con il film con David Corenswet che si è dimostrato entusiasmante come i fan si aspettavano. Superman è stato accolto positivamente sia dalla critica che dal pubblico, connubio con cui la DC ha sempre avuto difficoltà.

Secondo quanto riportato da The Numbers, il box-office complessivo di Superman è di 220 milioni di dollari al momento in cui scriviamo. Questo dato ha spinto il primo film del DCU quasi al di sopra del budget dichiarato, pari a 225 milioni di dollari.

Non solo: il weekend d'apertura di Superman è stato sufficiente a collocarlo al di sopra di cinque film del vecchio DC Extended Universe: Blue Beetle ($130,841,501), Shazam! Furia degli Dei ($134,221,819), The Suicide Squad ($168,717,425), Wonder Woman 1984 ($169,601,036), Birds of Prey ($205,358,461).

Il nuovo DCU di James Gunn e Peter Safran parte benissimo

Superman: David Corenswet nella Fortezza della Solitudine

Ci si aspettava che Superman superasse i cinque più grandi flop del DCEU, dato che il primo film del nuovo DCU si preannuncia come un forte primo atto per questo universo condiviso di Gunn. Oltre all'attesa spasmodica per il nuovo Superman, c'è anche la questione che alcune delle ultime uscite del DCEU sono state influenzate dal COVID.

Blue Beetle: una foto

Tuttavia, il debutto globale di Superman, pari a 220 milioni di dollari, è solido e dimostra come il pubblico stia già abbracciando il nuovo DCU dopo che gli ultimi film del vecchio DCEU avevano tutti registrato risultati inferiori. Superman è un esempio del potenziale del nuovo DCU e un sequel, che curiosamente non è stato anticipato dalle scene post-credits, potrebbe ottenere risultati ancora migliori.

Non sorprende che Superman sia riuscito a superare gli incassi totali delle cinque peggiori uscite del DCEU dopo il solo weekend di apertura. Questa è una nuova era per la DC, che è stata accolta con favore sia dai fan che dalla critica. Grazie alla sua grande apertura e al passaparola positivo, il Superman di Gunn dovrebbe essere in grado di superare molti altri film del precedente universo narrativo inaugurato da L'uomo d'acciaio.