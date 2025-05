Superman: una delle inquadrature più "controverse" è stata modificata nel nuovo trailer

Ai fan non è sfuggita la modifica che il nuovo trailer di Superman ha apportato a un'inquadratura specifica, scatenando il dibattito online.

La modifica quasi impercettibile contenuta nel trailer di Superman lanciato ieri non è sfuggita ai fan. Modifica che riguarda alcune inquadrature presenti già nel primo teaser.

Anche se alla stragrande maggioranza del pubblico, la modifica apportata da James Gunn e dal suo team apparirà innocua, alcuni fan hanno sollevato obiezioni sul fatto che l'Uomo d'Acciaio (David Corenswet) sbattesse le palpebre quando uno dei manifestanti gli tira una lattina in testa.

Le contestazioni si basano sull'idea che Superman non avrebbe battuto ciglio in questa situazione, dato che è praticamente invulnerabile e deve costantemente affrontare criminali che gli sparano e ogni sorta di minacce. Osservazione legittima, che sembra aver trovato sponda nei creativi di Superman tanto da inserire una modifica ad hoc nel trailer ufficiale, come mostra un video diffuso sui social media.

Il ritorno di Superman

Prodotto da Peter Safran e Gunn - responsabili dei DC Studios - e diretto dallo stesso James Gunn su una sua sceneggiatura, basata sul personaggio della DC, Superman, ideato da Jerry Siegel e Joe Shuster, il nuovo lungometraggio sull'Uomo d'Acciaio approderà nei cinema italiani il 9 luglio.

Il cast è composto da David Corenswet nel ruolo di Clark Kent, Rachel Brosnahan in quello di Lois Lane, e Nicholas Hoult nei panni di Lex Luthor. Tra gli interpreti troviamo, inoltre, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nathan Fillion, Isabela Merced, Skyler Gisondo, Sara Sampaio, María Gabriela de Faría, Wendell Pierce, Alan Tudyk, Pruitt Taylor Vince e Neva Howell.

I produttori esecutivi di Superman sono Nikolas Korda, Chantal Nong Vo e Lars Winther. Dietro la macchina da presa, Gunn si è avvalso del lavoro di suoi collaboratori fidati, tra cui il direttore della fotografia Henry Braham, la scenografa Beth Mickle, la costumista Judianna Makovsky e il compositore John Murphy, oltre al compositore David Fleming, ai montatori William Hoy, Jason Ballantine e Craig Alpert.

Come si legge nella sinossi, "con il suo stile inconfondibile, James Gunn affronta il supereroe originale nel nuovo universo DC con un mix unico di azione epica, umorismo e sentimento, offrendo un Superman guidato dalla compassione e da un'innata fede nella bontà del genere umano."