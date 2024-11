Superman: il costume di Henry Cavill è stato distrutto durante il provino per il nuovo Uomo d'Acciaio del DCU

Il costume di Henry Cavill è stato messo a dura prova nel tentativo di trovare il nuovo Superman del DCU. Dopo che un utente di Threads ha chiesto a James Gunn di chiarire se Tom Brittney avesse rotto il costume di Superman del DCEU indossato da Cavill durante l'audizione per il nuovo reboot sull'Uomo d'Acciaio, il regista ha confermato che questa storia è, in effetti, vera.

La disastrosa fine del costume di Cavill

"Tom ha fatto un pasticcio e poi è arrivato Corenswet e lui era troppo alto, quindi è stato fatto a pezzi", ha detto Gunn. Tuttavia, il co-CEO dei DC Studios ha aggiunto di non incolpare Brittney per quanto accaduto, definendolo "davvero uno dei miei attori preferiti. Un ragazzo di incredibile talento" e ha confessato che la tuta per l'audizione 'era un originale che non era nelle migliori condizioni fin dall'inizio'.

Mentre Gunn ha completato le riprese di Superman a luglio, ha anche detto che, nonostante abbia recentemente lavorato al primo trailer di Superman, i fan non lo vedranno prima del prossimo anno. Essendo il primo live-action del DCU, Superman vanta un cast enorme, con Rachel Brosnahan e Nicholas Hoult che si uniscono al Clark Kent di Corenswet come Lois Lane e Lex Luthor e altri personaggi metaumani come Hawkgirl e Guy Gardner (interpretati da Isabela Mercd e Nathan Fillion), che faranno dei camei.

Frank Grillo apparirà anche nel ruolo di Rick Flag Sr., riprendendo il suo ruolo dalla serie animata Creature Commandos e dalla seconda stagione di Peacemaker, il cui debutto è previsto un mese dopo l'uscita di Superman.

Per quanto riguarda il ruolo del protagonista, Gunn ha elogiato il talento di Corenswet durante un panel del New York Comic Con, definendolo "la star del cinema che tutti sognano di poter essere. E credo che nessuno capisca davvero la profondità del talento di questo ragazzo, dal punto di vista drammatico, comico, è la migliore star fisica d'azione con cui abbia mai lavorato... È un attore straordinario, e anche Rachel Brosnahan, la gente la adorerà".

Nonostante sia tornato nei panni di Superman per la scena post-credit di Black Adam, Cavill è stato infine lasciato andare dal DCEU. L'attore ha comunque fatto un breve cameo come variante "Cavillrine" in Deadpool & Wolverine della Marvel, anche se il regista Shawn Levy ha ammesso che Cavill si è ammalato il giorno dopo le riprese perché ha tenuto il sigaro di Wolverine in bocca sul set troppo a lungo.