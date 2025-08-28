Superman: il nuovo inizio dell’era DC in edizione 4K firmata James Gunn

Dopo mesi di speculazioni e attese, Superman si presenta come la chiave di volta del rinnovato universo DC. Il progetto abbandona i cliché delle origini per raccontare un eroe che vive già la sua doppia natura, in bilico tra quotidiano e leggendario, aprendo una nuova fase narrativa, con edizioni Steelbook 4K già disponibili in preorder.

Un Superman già adulto, tra Krypton e Terra

Superman: David Corenswet in un frame

James Gunn e Peter Safran scelgono di inaugurare la loro era alla guida del DC Universe con una prospettiva inedita: niente infanzia a Smallville, niente primi voli goffi o rivelazioni traumatiche. In Superman l'Uomo d'Acciaio è già un simbolo riconosciuto, e il conflitto non nasce dal "come diventare" eroe, ma dal "come essere" un eroe in equilibrio tra le due metà della sua esistenza.

Da un lato il retaggio di Krypton, il pianeta perduto che lo ha reso straordinario; dall'altro la sua educazione terrestre, che lo ancora a valori, affetti e fragilità tipicamente umani.

Questa scelta narrativa segna una frattura con le versioni precedenti e restituisce un protagonista che non deve dimostrare la sua forza, ma comprenderne il significato. È un Superman già consapevole delle sue responsabilità, costretto però a misurarsi con le contraddizioni interiori: il giornalista Clark Kent che cerca di vivere come uomo comune e il supereroe destinato a essere il faro morale di un mondo sempre più complesso. Gunn sembra volerci dire che la vera sfida non è volare sopra le nuvole, ma restare con i piedi piantati a terra.

Il debutto cinematografico e le edizioni da collezione

Oltre all'aspetto narrativo, l'uscita di Superman "Clark" assume un valore simbolico: è il primo tassello di un mosaico cinematografico che mira a rifondare l'immaginario DC, scosso negli ultimi anni da incertezze e reboots. Il film inaugura una linea estetica e tematica che punta a coniugare epica e introspezione, senza ripetere le strade battute in passato.

Non a caso, la produzione ha già scelto di differenziare l'offerta anche sul fronte collezionistico, con tre edizioni Steelbook 4K già annunciate: Superman "Clark", Superman "Fortress Door" e Superman "WW".

Questi formati non sono semplici oggetti per appassionati, ma veri e propri segnali di rilancio commerciale, capaci di intercettare tanto i collezionisti quanto i nuovi spettatori curiosi.