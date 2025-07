Superman: ecco perché le scene post-credits non anticipano il futuro del DCU

A differenza di come procedono i Marvel Studios, sembra che le scene dopo i titoli di coda del DCU non serviranno a lanciare il film successivo

Superman è finalmente arrivato nelle sale, rappresentando il lancio ufficiale del nuovo DCU di James Gunn e Peter Safran, dopo che la serie animata Creature Commandos uscita su HBO Max.

La posta in gioco è alta: Superman ha il compito di gettare le basi per il nuovo DCU e di dare un taglio netto al franchise dopo che il precedente DCEU si è concluso nel 2023 con l'arrivo di Aquaman e il Regno Perduto. Come i concorrenti Marvel Studios, anche i DC Studios includeranno le scene post credits alla fine dei loro film, ma Gunn le ha concepite in modo diverso.

Il suo Superman ha sia una scena a metà dei titoli di coda che alla fine, tuttavia, a differenza di quanto accade in casa Marvel, queste due scene non anticipano nulla di quello che succederà prossimamente nel DCU. ATTENZIONE, nei paragrafi successivi potreste incappare in alcuni SPOILER del film.

Superman funziona perché è un ottimo standalone

Superman: David Corenswet in azione dopo una catastrofe

La mancanza di scene significative a metà o dopo i titoli di coda sottolinea la sensazione che Superman sia sì un film che sta introducendo un nuovo grande universo cinematografico, ma che sta soprattutto raccontando una storia autonoma in grado di reggersi completamente da sola. Leggete la nostra recensione di Superman (rigorosamente senza spoiler).

Superman: David Corenswet e Rachel Brosnahan in una scena del film

Gunn fa un lavoro abile nell'inserire molti elementi che possono essere utilizzati in seguito in altri progetti, senza mai soffermarsi su di essi o sottolineare gratuitamente che si dovrebbe prestare attenzione a questo tizio o a qualche scarabeo perché sarà importante in un altro show o film.

Sì, il film include personaggi come Rick Flag Sr., con Frank Grillo che riprende il ruolo già interpretato in Creature Commandos e che continuerà nella seconda stagione di Peacemaker. Ma per chi non ne fosse a conoscenza, si tratta solo di un agente governativo che opera al Pentagono. Nathan Fillion riprenderà il suo ruolo di Guy Gardner nella serie televisiva Lanterns, ma Superman non cita mai Hal Jordan o John Stewart né sottoline che Guy non è l'unica Lanterna di quel mondo, ma si limita a presentarlo come lo stronzo superpotente e arrogante che è.

L'errore di Gunn alla Marvel di cui oggi ancora si pente

Questo è un film su Superman incentrato su questa particolare storia e Clark rimane giustamente al centro del film dall'inizio alla fine, nonostante gli altri personaggi dotati di superpoteri nella sua orbita.

L'approccio di Gunn "lascia che questa storia si regga da sola" si estende ai titoli di coda e si collega alla sua filosofia generale su come creare un universo di supereroi ora che è lui a decidere. Come ha spiegato di recente a EW, non ama l'idea di utilizzare una scena post-credits per introdurre un nuovo personaggio o una nuova trama senza un piano specifico per loro. Gunn ha usato come esempio la sua stessa anticipazione dell'arrivo di Adam Warlock nei titoli di coda di Guardiani della Galassia Vol. 2, facendo notare che quando stava scrivendo Guardiani 3, Warlock non era un personaggio facilmente inseribile nella storia che stava raccontando, ma a quel punto si sentiva obbligato a includerlo.