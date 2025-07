James Gunn: "Dopo Superman ogni film del DCU avrà un tono diverso e un’identità unica"

Superman sarà anche il primo film ufficiale del nuovo DC Universe, ma questo non significa che l'atmosfera luminosa, ottimista e familiare in cui si muove il Clark Kent di David Corenswet diventerà lo standard per tutte le produzioni future.

Nonostante i film e le serie televisive in arrivo condividano lo stesso universo narrativo, James Gunn - regista di Superman e co-amministratore dei DC Studios - ha chiarito che ogni progetto seguirà una propria direzione tonale ben definita.

Cosa ha detto James Gunn sui prossimi film del DCU

Durante un'intervista con IGN, Gunn ha confermato che intende mantenere uno stile differente per ciascun film: "Questo film ha un tono tutto suo", ha spiegato, riferendosi a Superman. "Per me è fondamentale che ogni progetto abbia una propria identità. Il film è molto diverso, ad esempio, da quello vietato ai minori su Clayface - che è un vero body horror. È diverso dal film su Sgt. Rock, e anche da Supergirl, che sarà una sorta di fantasy spaziale. Craig Gillespie, che lo sta dirigendo, è passato di qui poco fa. Ognuno di questi titoli ha un'impronta completamente distinta".

Superman: David Corenswet, Rachel Brosnahan in una foto

Gunn ha sottolineato che questo approccio si ispira al modello editoriale dei fumetti DC, dove ogni autore ha potuto interpretare i personaggi a modo suo: "Quello che ho sempre amato delle graphic novel DC è che hanno permesso a ogni artista e scrittore di dare voce alla propria visione. Il lungo Halloween, All-Star Superman, Il Cavaliere Oscuro, Watchmen... dal punto di vista del tono non potrebbero essere più diversi. Eppure fanno parte dello stesso universo narrativo. È quello che vogliamo fare anche nel DCU".

Il film su Clayface sarà horror puro

Tra i progetti in cantiere, il film su Clayface promette un approccio decisamente estremo. "È un horror fott__amente puro, del tutto reale. È psicologico, viscerale, volgare, e completamente focalizzato sul body horror", ha detto Gunn senza mezzi termini. Un progetto che si annuncia come il più cupo e disturbante del nuovo universo DC, in netta contrapposizione con il tono epico e luminoso di Superman.

Superman: David Corenswet in un frame

Anche i Marvel Studios hanno sperimentato variazioni di tono tra i loro film - basti pensare a Thor: Ragnarok rispetto a Captain America: The Winter Soldier - ma raramente queste differenze sono così marcate da compromettere la coerenza quando i personaggi si incontrano nei crossover. Il modello DCU di Gunn, invece, sembra spingersi più in là, abbracciando la libertà creativa anche a costo di una maggiore disomogeneità.

Il reboot di Superman al cinema

Superman sarà il primo tassello di questo nuovo universo. Il film, in uscita nel 2025, vede David Corenswet nei panni di Clark Kent/Uomo d'Acciaio e Rachel Brosnahan nel ruolo di Lois Lane. Il cast include anche Nicholas Hoult (Lex Luthor), Isabela Merced (Hawkgirl), Nathan Fillion (Guy Gardner), Edi Gathegi (Mr. Terrific) e Anthony Carrigan (Metamorpho).

Superman: David Corenswet in azione dopo una catastrofe

Completano il cast Pruitt Taylor Vince e Neva Howell nei ruoli dei genitori adottivi di Superman, "Ma" e "Pa" Kent. È inoltre previsto il debutto di Supergirl, interpretata da Milly Alcock, che tornerà come protagonista nello spin-off Woman of Tomorrow.

Al termine delle riprese, Gunn aveva condiviso un messaggio sentito sui social: "Ho deciso di raccontare la storia di un uomo buono in un mondo che non sempre lo è. La bontà, la gentilezza e l'amore che ho trovato sul set mi hanno ispirato ogni giorno. La destinazione era Superman, ma il vero viaggio è stato fatto di fatica, emozioni, idee e magia. Vi sarò sempre grato".