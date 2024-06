Superman: ecco come apparirà il Daily Planet nel cinecomic di James Gunn

Mentre continuano le riprese, sono trapelate nuove immagini dal set di Superman di James Gunn che ritraggono l'iconico luogo di lavoro di Clark Kent e Lois Lane, ovvero il Daily Planet.

Le immagini mostrano la facciata dell'edificio del Daily Planet con il suo famoso logo, l'interno dei suoi corridoi e le aree circostanti mentre si preparavano le riprese. Alcuni fan nei commenti hanno subito fatto paragoni con Superman Returns, che alcuni considerano la più bella interpretazione del giornale fittizio.

Il cast del Daily Planet è stato completato solo recentemente, poiché il film racconterà in parte l'educazione professionale di Clark Kent nel suo percorso per diventare l'Uomo d'Acciaio.

I membri del Daily Planet nel film

Il regista e co-CEO dei DC Studios James Gunn ha recentemente scritturato diversi giornalisti del giornale per il prossimo blockbuster del DCU, con la star del Saturday Night Live Beck Bennett nel ruolo di Steve Lombard. Nel frattempo, Mikeala Hoover di The Suicide Squad interpreterà Cat Grant e Christopher McDonald sarà Ron Troupe.

Superman: Legacy, Rachel Brosnahan svela come si sta preparando al ruolo di Lois Lane

In precedenza, era stato ingaggiato Skyler Gisondo il ruolo del fotografo del Daily Planet, Jimmy Olsen, mentre Wendell Pierce di The Wire sarà il capo della redazione, Perry White. Pierce ha recentemente definito il suo casting una "piacevole sorpresa", poiché non si sarebbe mai aspettato di recitare in un ruolo importante in un film di supereroi.

Oltre alle recenti anticipazioni sull'allestimento del Daily Planet, altri retroscena della produzione hanno mostrato un'anticipazione della fattoria della famiglia Kent e immagini trapelate di Angela Spica/L'Ingegnere, interpretata da María Gabriela de Faría, in azione. Nel frattempo, Gunn ha condiviso l'atteso primo look dell'abito di Superman, suscitando reazioni contrastanti.