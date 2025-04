Superman Day: azione, eroismo e amicizia nel video del dietro le quinte del film di James Gunn

Arriverà nei cinema italiani il 9 luglio Superman, il nuovo film prodotto da DC Studios e Warner Bros, e un video dietro le quinte regala molte anticipazioni e curiosità, oltre a qualche dichiarazione del cast e del regista e sceneggiatore James Gunn.

In occasione del Superman Day è stato condiviso il contenuto inedito che permette di vedere anche le interazioni tra i protagonisti, tra cui un divertente momento in cui David Corenswet parla con Nicholas Hoult dell'iconico costume del supereroe.

Il ritorno di Superman

James Gunn, nel video che propone delle scene tratte dal film e immagini dal set, spiega che cercava da tempo un modo per riportare sul grande schermo la storia di Clark Kent. Il filmmaker ha ricordato che da bambino amava la storia di Superman e considera il supereroe un personaggio 'nobile e meraviglioso'.

Il cast viene poi mostrato al termine della prima giornata di lavoro e durante il lavoro sul set. Rachel Brosnahan accoglie le telecamere al Daily Planet, mentre David Corenswet ironizza sugli abiti da supereroe. I protagonisti lodano inoltre i valori che animano la storia di Clark Kent e sottolineano che il film segna l'inizio di una nuova era del DC Universe.

Nel video c'è spazio, ovviamente, anche per scontri e spettacolari scene d'azione.

Il ritorno di Superman

Il film è prodotto da Peter Safran e Gunn - responsabili dei DC Studios - e diretto dallo stesso Gunn su una sua sceneggiatura, basata sul personaggio della DC, Superman, ideato da Jerry Siegel e Joe Shuster.

Del film sono protagonisti David Corenswet ("Twisters", "Hollywood"), Rachel Brosnahan ("The Marvelous Mrs. Maisel") come Lois Lane, e Nicholas Hoult (la saga di "X-Men", "Giurato numero 2") nei panni di Lex Luthor.

Tra gli interpreti anche Edi Gathegi ("For All Mankind"), Anthony Carrigan ("Barry", "Gotham"), Nathan Fillion (la saga dei "Guardiani della galassia", "The Suicide Squad"), Isabela Merced ("Alien Romulus"), Skyler Gisondo ("Licorice Pizza", "Booksmart"), Sara Sampaio ("At Midnight"), María Gabriela de Faría ("The Moodys"), Wendell Pierce ("Selma", il "Jack Ryan" di Tom Clancy), Alan Tudyk ("Andor"), Pruitt Taylor Vince ("Bird Box") e Neva Howell ("Greedy People").

I produttori esecutivi di Superman sono Nikolas Korda, Chantal Nong Vo e Lars Winther. Dietro la macchina da presa, Gunn si è avvalso del lavoro di suoi collaboratori fidati, tra cui il direttore della fotografia Henry Braham, la scenografa Beth Mickle, la costumista Judianna Makovsky e il compositore John Murphy, oltre al compositore David Fleming ("The Last of Us"), ai montatori William Hoy ("The Batman"), Jason Ballantine (i film di "IT", "The Flash") e Craig Alpert ("Deadpool 2", "Blue Beetle").