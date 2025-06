Superman, David Corenswet: "Infilarmi in quel costume mi ha fatto venire la claustrofobia"

David Corenswet non sembra intenzionato a cambiarsi in una cabina telefonica per svestire i panni di Clark Kent e indossare quelli di Superman. La star ha descritto come 'intensa' l'esperienza di infilarsi il costume dell'Uomo d'Acciaio.

La nuova versione di Superman sarà presto al cinema nel nuovo film diretto dal regista di Guardiani della Galassia e The Suicide Squad, James Gunn, a capo del DC Universe insieme a Peter Safran.

I problemi di David Corenswet con il costume di Superman

"Era piuttosto aderente perché l'avevano realizzato su misura quando avevo fatto lo screen test e pesavo circa 88 chili. Quando sono arrivato alla prima prova costume, pesavo circa 107-109 chili" ha spiegato in un'intervista Corenswet.

Rachel Brosnahan e David Corenswet in una scena di Superman

L'attore di Superman ha confermato quello che dicono da sempre i colleghi sulla difficoltà incontrata la prima volta nell'indossare il costume:"Avevo quasi la claustrofobia, costretto in tutti quei punti del corpo contemporaneamente". Il costume è pieno di cerniere ma nessuna che gli permettesse di andare in bagno senza toglierlo ma quel problema non si è mai presentato, a quanto dice Corenswet.

Gli elogi al costume designer di Superman

David Corenswet ha speso parole al miele per Scott R. Hankins, costume designer del film:"Era sempre all'auricolare per chiedermi se avessi bisogno di una pausa, e che nel caso ne avessi avuto bisogno avrebbe detto che era colpa sua".

Hankins era molto disponibile e di supporto:"Inventava scuse per me se ne avevo bisogno. E siamo diventati molto bravi a infilarmi e sfilarmi il costume, quindi lo faceva piuttosto velocemente, e potevo fare delle pause durante la giornata, se necessario".

David Corenswet in una scena di Superman

Nel cast di Superman anche Rachel Brosnahan nel ruolo di Lois Lane e Nicholas Hoult nel ruolo di Lex Luthor.