Superman: David Corenswet ha spoilerato il casting di Jor-El nel film di James Gunn?

Con le proiezioni di prova di Superman attualmente in corso in vista dell'uscita del film nelle sale a luglio, sono iniziati a circolare online alcuni spoiler sul reboot dei DC Studios firmato da James Gunn. Tra questi, l'identità dell'interprete di Jor-El nel film.

Il casting è uno spoiler? Non proprio. L'apparizione del padre dell'Uomo d'Acciaio in Superman era scontata e potrebbe non essere stata promossa dal marketing finora per non distogliere troppo l'attenzione dai personaggi principali.

I DC Studios hanno recentemente pubblicato uno sneak peek di 5 minuti su Superman, proiettato nelle sale questo fine settimana prima di Un film Minecraft. In esso, quando l'eroe viene portato alla Fortezza della Solitudine da Krypto, si sente una voce flebile in sottofondo che pronuncia il nome "Kal-El".

L'identità di Joe-El confermata dall'ultimo trailer di Superman?

Superman: David Corenswet sanguinante nella neve

Non ci è voluto molto perché i fan facessero notare che quella voce assomigliasse molto a quella di Bradley Cooper, storico collaboratore di James Gunn in quanto doppiatore di Rocket Raccoon nella saga dei Guardiani della Galassia ai Marvel Studios.

Superman: David Corenswet stringe la mano a un androide

Ora, è la stessa star del film, David Corenswet, ad aver condiviso sui social media l'anteprima con una didascalia che recita: "Mentre ero in volo qualcuno ha condiviso un'anteprima del nuovo film di Superman. Qualcuno riconosce qualche voce familiare?".

Sebbene sia possibile che l'attore si riferisse alla star di Creature Commandos Alan Tudyk che ha prestato la sua voce a "4", questo sembra più un ammiccamento e un cenno alla notizia di Cooper trapelata in anticipo (è probabile che non avremmo mai indovinato che la voce fosse sua senza saperlo prima). In ogni caso, Gunn ha confermato che sta apportando gli ultimi ritocchi a un nuovo trailer di Superman, e ci aspettiamo che arrivi prima della fine del mese.