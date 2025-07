Superman, David Corenswet svela di aver imprecato contro Rachel Brosnahan: "Mi ha portato al limite"

Durante le riprese di Superman, David Corenswet ha sorpreso tutti lasciandosi sfuggire un "vaff..." fuori copione, colpito da una battuta tagliente di Rachel Brosnahan. L'episodio, raccontato con ironia in un'intervista a People, rivela l'intensità e la chimica fra i due attori. Anche James Gunn, regista del film, ha svelato aneddoti esilaranti sul dietro le quinte.

Superman si lascia colpire da Lois Lane

Sul set del nuovo Superman diretto da James Gunn, non volano solo mantelli, ma anche imprecazioni improvvise. In un'intervista a due voci con People, i protagonisti David Corenswet e Rachel Brosnahan hanno rivelato un curioso retroscena, avvenuto proprio mentre giravano una delle scene centrali del film. "Mi ha fatto imprecare contro di lei," ha raccontato Corenswet tra le risate, "il modo in cui ha recitato una certa battuta mi ha fatto uscire un 'Oh, vaff...' senza che riuscissi a controllarmi. Penso sia stato uno shock per tutti. Mi ha colpito a sorpresa, mi ha ferito sul serio, e così, restando nel personaggio, le ho risposto."

La locandina di Superman

Una reazione istintiva, inaspettata, autentica, che testimonia la forza della chimica tra i due attori e il margine creativo lasciato loro sul set. La scena in questione - mai esplicitamente rivelata - potrebbe essere un'intervista tra Lois Lane e Superman, una lunga sequenza chiave su cui entrambi hanno sostenuto il provino.

Ma la spontaneità non si è limitata agli attori. Anche James Gunn, che ha diretto il film con il suo consueto mix di ironia e controllo narrativo, ha svelato con tono divertito che le riprese con Corenswet non sono mai state noiose. "A volte le sue domande sono fantastiche e migliorano la sua performance, quindi anche il film. Ma ogni tanto... è una domanda di troppo. E allora mi viene da dire: 'Oh mio Dio, David, basta, basta un attimo'."

Con il protagonista, però, non ci sono incomprensioni: "La cosa bella tra me e David è che lui conosce i miei limiti. Quando gli dico 'David, chiudi quella bocca', lui lo capisce subito e non se la prende." Una dinamica di lavoro fatta di franchezza, affetto e reciproco rispetto, rara nel mondo hollywoodiano. E proprio questa alchimia - insieme all'umanità dei suoi interpreti - potrebbe essere l'arma segreta del nuovo Superman, già in sala per Warner Bros.