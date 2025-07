Superman: il Daily Beast infrange l'embargo con una feroce stroncatura e poi cancella tutto

L'embargo su Superman è stato violato con l'apparizione in rete di una recensione decisamente negativa che è stata poi cancellata.

Il rigoroso embargo sulle recensioni di Superman è stato violato per errore dal Daily Beast, che ha pubblicato una feroce stroncatura cinque giorni prima del previsto per poi cancellarla rapidamente. Ma si sa che internet non perdona e conserva tutto.

L'articolo è stato cancellato dopo appena cinque minuti, ma il danno ormai era fatto. La recensione è stata diffusa in rete integralmente gettando nel panico l'ufficio stampa di Warner Bros. Il motivo? Il titolo, cattivissimo, del pezzo:

Il terribile nuovo film di Superman è l'ultimo chiodo nella bara per il genere dei supereroi

Le prime impressioni su Superman

Mentre le prime reazioni su Superman seguite alla proiezione test vedevano il pubblico entusiasta, la visione della critica potrebbe essere radicalmente diversa. Lo scopriremo l'8 luglio, quando scadrà l'embargo. James Gunn e il suo team auspicano una reazione positiva da parte dei media visto che Superman costituirà la base per la prossima era narrativa DC.

La pellicola proiettata per un incasso nel weekend d'apertura di 100 milioni vede protagonista David Corenswet nei panni di Clark Kent/Kal-El. A lui si uniscono Rachel Brosnahan nel ruolo dell'intrepida giornalista Lois Lane e Nicholas Hoult in quelli del brillante e minaccioso Lex Luthor.

Il film introduce diversi eroi chiave della DC, con Nathan Fillion nei panni dell'irascibile Lanterna Verde Guy Gardner, Isabela Merced in quelli della guerriera alata Hawkgirl ed Edi Gathegi nei panni del geniale stratega Mister Terrific.

Lois Lane e il team dei Daily Planet

Altri membri del cast includono Sean Gunn che interpreta l'intrigante uomo d'affari Maxwell Lord, María Gabriela de Faría è Angela Spica (alias L'Ingegnere) potenziata ciberneticamente, mentre Terence Rosemore interpreta il ruolo di Otis. Wendell Pierce interpreta il caporedattore del Daily Planet, Perry White, mentre Sara Sampaio è Eve Teschmacher. Anthony Carrigan veste i panni di Metamorpho, l'Uomo Elemento mutaforma, mentre Pruitt Taylor Vince e Neva Howell interpretano Jonathan e Martha Kent, i genitori adottivi terrestri di Clark.

Anche Milly Alcock farà il suo debutto nei panni di Supergirl prima di fare ritorno nel prossimo film standalone a lei dedicato, Supergirl.