Superman è bisessuale: il coming out nei fumetti DC

Jonathan "Jon" Kent, figlio di Superman e attuale detentore del titolo nei fumetti, è ufficialmente bisessuale, come annunciato in rete in occasione del National Coming Out Day. L'annuncio anticipa l'evento vero e proprio, che avrà luogo il prossimo mese nel quinto numero del mensile Superman: Son of Kal-El.

Tom Taylor, sceneggiatore della testata, ha commentato così la notizia, tramite il tweet che potete leggere qui sopra: "Ho sempre detto che tutti hanno bisogno di eroi, e tutti meritano di riconoscersi nei propri eroi. Oggi Superman, il supereroe più forte del pianeta, fa il suo coming out." Al tweet era allegato un articolo del New York Times, dove Taylor aggiunge: "Il simbolo di Superman ha sempre rappresentato la speranza, la verità e la giustizia. Adesso rappresenta qualcosa di più."

L'annuncio arriva dopo che recentemente anche Tim Drake, l'attuale Robin nell'universo di Batman, si è ufficialmente dichiarato bisessuale. Ovviamente non sono mancate le polemiche, tra cui un esilarante tweet in cui un sedicente fan, non avendo capito che si parlava di Jon Kent e non di suo padre, ha commentato che Superman ama solo "Louis Lane", rendendo ancora più spassoso quello che già di suo era un simpatico equivoco sui personaggi coinvolti nella nuova storyline.

Superman: Son of Kal-El ha debuttato negli Stati Uniti qualche mese fa e racconta le gesta di Jon come nuovo Superman nella continuity principale dell'universo della DC Comics (in Italia arriverà il prossimo anno, edito dalla Panini Comics). Una versione di Jonathan Kent appare anche nella recente serie Superman and Lois, in onda sulla CW negli USA e parte del cosiddetto Arrowverse inaugurato nel 2012. Il padre sarà invece prossimamente protagonista di una nuova serie animata, My Adventures with Superman, destinata a un pubblico più giovane e incentrata sul rapporto personale e professionale tra Clark Kent, Lois Lane e Jimmy Olsen all'interno della redazione del Daily Planet.