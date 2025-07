Superman battuto (di poco) da Jurassic World - La Rinascita al box office italiano

L'uscita di Superman ha segnato un record di incassi globali, ma in Italia, nonostante un solido debutto, non è riuscito a spuntarla contro Jurassic World - La Rinascita. Guardiamo insieme i numeri. Al secondo weekend di permanenza in vetta agli incassi italici, il nuovo capitolo della saga giurassica capitanato da Scarlett Johansson e Jonathan Bailey ha incassato altri 1,6 milioni di euro, con 204.175 presenze, raggiungendo un totale globale di 6 milioni di euro nonostante il calo del 50% negli incassi rispetto al primo weekend.

Un testa a testa all'ultimo biglietto

Festeggiano i dinosauri, sempre più grandi e sofisticati, di cui vi parliamo nella recensione di Jurassic World - La rinascita. Festeggia (ma un po' meno) Superman, il cui debutto in Italia è meno roboante del previsto. 1,5 milioni raccolti in 461 sale e 191.581 presenze (dati Cinetel) per la rilettura dell'eroe DC da parte di James Gunn. Cifre di tutto rispetto, ma che non stupiscono, inferiori a l'uomo d'acciaio di Zack Snyder che, nel 2013, incassò oltre 1,8 milioni di euro nel primo weekend.

Scarlett Johansson e Jonathan Bailey si nascondono nella vegetazione

Le posizioni dalla tre alla cinque

Non ha di che lamentarsi F1, pellicola sportiva interpretata da Brad Pitt e Javier Bardem. Calano nettamente gli incassi del film incentrato sulle corse automobilistiche, ma i 448.000 euro del terzo weekend portano la pellicola ambientata nel mondo della Formula Uno a superare i 4 milioni di euro. Al centro della storia, le gesta di Brad Pitt nei panni di un pilota di Formula 1 in pensione che viene convinto a fare ritorno alle corse per addestrare un abile esordiente (Damson Idris) e salvare una squadra in declino.

Scende al quarto posto il reboot live-action di Dragon Trainer, in classifica da ben cinque settimane. Altri 285.784 euro portano il film capitanato dalla star scozzese Gerard Butler di nuovo nei panni del capo del villaggio vichingo, Stoick, a un totale da capogiro di oltre 8 milioni di euro.

Una scena di Elio

Chiude la top 5 Elio, la nuova pellicola d'animazione Pixar che, nonostante il plauso della critica, si è rivelato un flop al botteghino. Altri 196.000 portano la tenera avventura di un ragazzino che entra in contatto con gli alieni dopo essere stato scambiato per l'ambasciatore intergalattico della Terra a 2 milioni in quattro settimane. Sulla lunga tenuta, l'Italia sembra premiare il film, ma per saperne di più vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Elio.