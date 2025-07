Superman, in arrivo lo spin-off su Jimmy Olsen: indagherà sui villain DCU in una serie crime

James Gunn ha confermato che sono diversi i progetti del DCU in cantiere, sia in sviluppo che ancora in una fase embrionale, non annunciati durante la presentazione di Gods and Monsters.

Ora il Wall Street Journal afferma che tra i progetti in discussione ci sarebbero due spin-off di Superman: uno su Mr. Terrific (interpretato da Edi Gathegi) e uno su Jimmy Olsen, che vedrà il ritorno di Skyler Gisondo.

La nuova serie crime DCU su Jimmy Olsen

Secondo le ultime informazioni circolate sui media, la serie su Jimmy Olsen avrà la struttura di un'antologia crime, in cui il giovane reporter del Daily Planet indagherà su vari supercriminali.

Una scena nella redazione del Daily Planet

Jimmy Olsen è uno dei personaggi di Superman, diretto da James Gunn, interpretato da Skyler Gisondo, che riprenderà il ruolo nella serie tv del DC Universe dopo aver recitato al fianco di David Corenswet (Clark Kent/Superman) e Rachel Brosnahan (Lois Lane) nel primo lungometraggio del nuovo franchise, supervisionato da James Gunn insieme a Peter Safran.

Il villain che debutterà nella serie DCU su Jimmy Olsen

Nella nuova produzione incentrata su Jimmy Olsen dovrebbe debuttare anche un nuovo villain, Gorilla Grodd. Si tratterebbe del debutto in live action del personaggio, già comparso nella serie animata Creature Commandos.

Gorilla Grodd dovrebbe partecipare sin dal primo episodio della serie e nonostante abbia avuto in passato degli scontri con Superman, la sua rivalità storica è quella con Flash, e la sua presenza nello show su Jimmy Olsen potrebbe essere un indizio sul possibile ingresso nel DCU dei metaumani.

Nel frattempo, Superman ha superato i 250 milioni di dollari al box-office USA e a livello globale è salita a 426,3 milioni di dollari. James Gunn ha attribuito il riscontro più tiepido fuori dal Nordamerica come una sorta di combinazione tra il sentimento anti-americano e un minor appeal del personaggio fuori dagli USA.