Superman and Lois: il dramma della famiglia di Clark Kent al centro del nuovo trailer

In un nuovo trailer di Superman and Lois, Clark Kent lotta per bilanciare il dramma familiare con i doveri da supereroe nell'ultimo capitolo dell'Arrowverse.

Il nuovo trailer della serie The CW Superman and Lois accenna al dramma familiare che ha colpito il protagonista, il supereroe Superman. Superman and Lois è l'ultimo adattamento DC Comics a fare il suo ingresso nell'Arrowverse della CW. Protagonisti della storia sono Tyler Hoechlin ed Elizabeth Tulloch. I personaggi sono stati introdotti per la prima volta nell'Arrowverse in Supergirl per poi unirsi a una più ampia gamma di eroi nell'ambizioso evento crossover Crisis on Infinite Earths.

Gli episodi di Superman and Lois racconteranno quello che accade quando Clark Kent e Lois Lane, dopo anni trascorsi a combattere contro villain e mostri a Metropolis, devono affrontare i problemi legati a essere genitori che lavorano nella società contemporanea. La coppia, che ha due figli - Jonathan (Jordan Elsass) e Jordan (Alexander Garfin) - non sa se i ragazzi erediteranno i superpoteri di Clark quando saranno più grandi. La famiglia ritorna a Smallville per occuparsi di alcuni affari di famiglia e si riavvicinano a Lana Lang (Emmanuelle Chriqui) e suo marito Kyle Cushing (Erik Valdez). I figli di Clark sono poi alle prese con Sarah (Inde Navarrette), la figlia di Lana e Kyle.

Il generale Samuel Lane (Dylan Walsh) è invece alla ricerca di Superman e a Smallville arriva un misterioso sconosciuto (Wolé Parks) che entra nella vita dei protagonisti.

La premiere di Superman and Lois su The CW è fissata per il 23 febbraio.