Superman and Lois 3: la sinossi del quarto episodio anticipa moltissime tensioni fra i protagonisti

La sinossi del quarto episodio di Superman and Lois 3 presagisce parecchie battaglie emotive per i protagonisti al centro della serie targata The CW.

The CW ha recentemente rilasciato la sinossi del quarto episodio della terza stagione di Superman and Lois e... sembra promettere importanti svolte interpersonali fra i vari protagonisti in gioco. La descrizione ci anticipa una situazione abbastanza negativa, in termini emotivi, pronta a coinvolgere i personaggi nella loro sfera personale.

Di seguito trovate la descrizione fornita da The CW per l'episodio 3x04 di Superman and Lois, dal titolo "Too Close to Home": LE TENSIONI MONTANO - Lois (Elizabeth Tulloch) interrompe un'intensa discussione tra Clark (Tyler Hoechlin) e John Henry (Wole Parks). Nel frattempo Kyle (Erik Valdez) prova a interferire nel rapporto tra Sarah (Inde Navarrette) e Lana (Emmanuelle Chriqui), e Jonathan (Michael Bishop) ha un acceso confronto con il padre di Candice. Stewart Hendler ha diretto l'episodio scritto da Juliana James.

Vi ricordiamo che Superman and Lois racconta la storia della coppia, in un momento della loro vita in cui sono diventati adulti, trovandosi a gestire una serie di responsabilità del tutto nuove. Dopo aver combattuto svariati nemici a Metropolis, Clark Kent e Lois Lane, ormai sposati e genitori tornano a Smallville. Qui scelgono di crescere i loro due figli Jonathan e Jordan, in attesa di scoprire se erediteranno i poteri del padre, ricucendo i rapporti con Lana Lang, sposata con Kyle Cushing, da cui ha avuto la figlia Sarah, che si avvicinerà ai figli di Clark.

Superman & Lois, James Gunn: "La serie andrà avanti ancora per un po'''

La nuova famiglia, inoltre, si ritroverà faccia a faccia anche con alcuni volti noti e parecchio temuti dell'universo narrativo di Superman: primo fra tutti Lex Luthor.