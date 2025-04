Supergirl: un video dal set mostra la supereroina in azione

Le riprese di Supergirl: Woman of Tomorrow, il film DC con star Milly Alcock, sono attualmente in corso e un video dal set regala qualche anticipazione.

L'attrice è infatti impegnata in uno scontro di cui non è possibile capire la location, considerando che gli spazi sono circondati dagli schermi blu necessari per la post-produzione.

Il filmato girato sul set

Nel video pubblicato online si sostiene che la scena sarà ambientata nello spazio e si può notare la presenza sul set di Supergirl: Woman of Tomorrow anche delle controfigure dei personaggi.

La battaglia coinvolge un carro armato e mostrerà l'eroina affrontare i villain, tra cui un personaggio che sembra usare un'arma simile a un'ascia.

Ecco il filmato:

Il cast del film

Il film con star Milly Alcock, star della prima stagione di House of the Dragon, è diretto da Craig Gillespie.

Nel cast ci sarà anche Eve Ridley, recentemente apparsa nella serie Il problema dei tre corpi, con la parte della nobile guerriera Knolle. Il villain Krem, invece, avrà il volto dell'attore Matthias Schoenaerts.

Tra i protagonisti ci sarà poi Jason Momoa nella parte di Lobo. L'attore tornerà quindi nel DC Universe dopo essere stato la star dei film dedicati alle avventure di Aquaman. Jason, in più di un'occasione, aveva ammesso che sperava di essere coinvolto da Peter Safran e James Gunn nei prossimi progetti tratti dai fumetti, desiderio che si è poi realizzato.

Gunn, alcuni mesi fa, aveva rivelato che Milly Alcock era stata la prima persona a cui aveva pensato per la parte di Supergirl, proponendo il suo nome a Peter Safran dopo aver letto il fumetto.

Il film si ispira alla storia raccontata tra le pagine di Supergirl: Woman of Tomorrow di Tom King. Ana Nogueira ha adattato la storia raccontata nel fumetto per portare le avventure della supereroina sul grande schermo.