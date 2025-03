Supergirl: James Gunn condivide una nuova foto di Milly Alcock

L'attrice Milly Alcock è ritratta in una nuova foto scattata sul set del film Supergirl, condivisa da James Gunn sui social media.

Bisognerà attendere il mese di giugno 2026 prima di vedere sul grande schermo il film Supergirl, ma James Gunn ha ora condiviso una nuova foto della protagonista Milly Alcock scattata sul set.

Il responsabile dei DC Studios ha condiviso il post che vede la giovane star ritratta mentre legge il fumetto alla base del lungometraggio, aumentando così la curiosità nei confronti del panel di Warner Bros Discovery che si svolgerà all'evento CinemaCon nella giornata di domani.

La nuova foto di Supergirl

Milly Alcock è stata fotografata mentre ha tra le mani una copia di Supergirl: Woman of Tomorrow di Tom King. Ana Nogueira ha adattato la storia raccontata tra le pagine per portare le avventure della supereroina sul grande schermo.

Al centro della trama del fumetto c'è quello che accade quando Krem uccide il padre di una ragazza aliena, tragico evento che porta la giovane a intraprendere una missione per ottenere giustizia insieme a Supergirl.

Gunn ha scritto online: "Oggi celebriamo Supergirl e tutte le sue varie incarnazioni. Non vedo l'ora che possiate vederne la versione più recente, interpretata dall'indomabile Milly Alcock, nel mese di giugno 2026".

Ecco la foto:

Il cast del film

Il personaggio della nobile guerriera Knolle sarà interpretato nel film diretto dal regista Craig Gillespie da Eve Ridley, recentemente apparsa nella serie Il problema dei tre corpi. Il villain, invece, avrà il volto dell'attore Matthias Schoenaerts.

Gunn, alcuni mesi fa, aveva rivelato che Milly Alcock, star della prima stagione di House of the Dragon, era stata la prima persona a cui aveva pensato per la parte di Supergirl, proponendo il suo nome a Peter Safran dopo aver letto il fumetto.