Con Supergirl il DC Universe fa di nuovo centro: ecco le prime reazioni alle proiezioni di prova

In queste ultime settimane si starebbero svolgendo le prime proiezioni di prova del secondo film del DCU che arriverà nelle sale la prossima estate, scopriamo qual è il sentimento che accomuna le reazioni

Mancano ancora parecchi mesi all'uscita di Supergirl nelle sale, ma in queste settimane si stanno svolgendo le proiezioni di prova e le prime reazioni dei partecipanti sarebbero trapelate online.

Le proiezioni di prova sono fondamentali per uno studio cinematografico per valutare gli aspetti positivi e negativi di un film in uscita. Tuttavia, al giorno d'oggi, è inevitabile che almeno uno o più partecipanti si rechino direttamente sui social media per condividere spoiler e reazioni.

Tornando a Supergirl, anche se non ci sono ancora state proiezioni di prova con il pubblico, i media hanno recentemente confermato che una prima versione del film è stata mostrata ai dirigenti e ad alcune persone selezionate della Warner Bros.

Supergirl: Milly Alcock con il costume sul set di Superman

L'umore sul secondo film DCU è molto positivo

Quando un utente di X, @BlackMajikMan90, ha affermato: "Ho sentito da diverse persone della SAG che Supergirl è fantastico", l'insider Daniel Richtman ha risposto: "Ho sentito la stessa cosa, che il film è molto bello".

Per quel che vale, un altro utente di X, @DeadmanBostonB, ha aggiunto: "Conosco qualcuno che era alla proiezione di prova, ha detto che ha avuto un'accoglienza molto positiva e prevede che il film sarà molto apprezzato".

Questo sembra certamente di buon auspicio per il prossimo capitolo della "Saga di Superman", ma dato il team creativo coinvolto e il fatto che James Gunn sembra tenere d'occhio il progetto, a partire dal casting di Milly Alcock, è probabile che la prossima estate ci aspetterà una bella sorpresa.

Supergirl: Milly Alcock sul set con in mano un fumetto

Quando uscirà il primo trailer di Supergirl?

Il primo trailer del nuovo film DCU dovrebbe essere pubblicato entro la prossima settimana o due, e forse già questo fine settimana, dato che un panel dedicato sarà presente al CCXP in Brasile. Potete stare certi che pubblicheremo il materiale non appena sarà disponibile online.

In Supergirl, la protagonista attraversa la galassia per festeggiare il suo 21° compleanno con Krypto, il supercane. Lungo il percorso, incontra una giovane donna di nome Ruthye e finisce coinvolta in una sanguinosa ricerca di vendetta.