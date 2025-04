Supergirl: cambio di titolo confermato dal nuovo logo del film DC Universe?

David Krumholtz, che interpreterà il padre della Ragazza d'Acciaio, Zor-El, in Supergirl: Woman of Tomorrow, ha pubblicato sui social media l'annuncio di aver terminato le riprese delle sue scene (per quanto ne sappiamo, la produzione non si è ancora ufficialmente conclusa), condividendo anche un primo sguardo al logo del film.

L'attore fa notare che non si tratta del logo definitivo nei commenti del suo post, il che significa che probabilmente verrà utilizzato solo per il materiale promozionale, merchandising e simili. Tuttavia, l'assenza di "Woman of Tomorrow" dal logo potrebbe confermare il cambio di titolo.

Il fatto che James Gunn si sia riferito al film come Supergirl nel suo recente post su questo dietro le quinte e che le news abbiano seguito l'esempio nella loro copertura ha portato a speculare sul fatto che il sottotitolo sia stato accantonato, il che avrebbe un certo senso dopo che Superman: Legacy è stato ribattezzato Superman.

La nuova Supergirl in arrivo per il DC Universe

Lobo e Jason Momoa

Il film vedrà anche la partecipazione di Eve Ridley di Il problema dei tre corpi nel ruolo di Ruthye Mary Knolle e di Matthias Schoenaerts (The Old Guard) nel ruolo del cattivo Krem of the Yellow Hills. Recentemente, l'ex-star di Aquaman Jason Momoa si è unita al cast Supergirl: Woman of Tomorrow, le foto dal set anticipano il look di Jason Momoa nei panni di Lobo. Anche Krypto il supercane dovrebbe avere un ruolo importante nella storia.

Supergirl: Woman of Tomorrow: Supergirl e Krpyto

Secondo una breve sinossi, la storia seguirà Kara mentre "viaggia attraverso la galassia per festeggiare il suo 21° compleanno con Krypto il Supercane. Lungo la strada, incontra una giovane donna di nome Ruthye e si ritrova in una spirale omicida di vendetta".

Questa iterazione di Kara Zor-El sarà una "versione meno seria e più tagliente dell'iconica supereroina", in quanto Gunn vuole allontanarsi dalle precedenti rappresentazioni della Ragazza d'Acciaio, in particolare dalla lunga serie della CBS/CW con Melissa Benoist.