Supergirl: Woman of Tomorrow, al via le riprese del film DCU con Milly Alcock e Jason Momoa

Sono ufficialmente iniziate le riprese di Supergirl: Woman of Tomorrow, il nuovo film del DCU con Milly Alcock nel ruolo della supereroina, in uscita nel 2026.

Le riprese di Supergirl: Woman of Tomorrow, uno dei film più attesi del nuovo DCU di James Gunn, sono finalmente partite. Il film, che uscirà nel 2026, seguirà il reboot di Superman previsto per l'estate del 2025, e vedrà Milly Alcock, nota per il suo ruolo in House of the Dragon, interpretare Kara Zor-El, alias Supergirl.

Secondo quanto riportato da Screen Daily, le riprese sono attualmente in corso nei Warner Bros. Studios di Leavesden, nel Regno Unito.

Cosa sappiamo su Supergirl: Woman of Tomorrow?

Supergirl: Woman of Tomorrow è tratto dalla miniserie a fumetti DC del 2021-2022 scritta da Tom King e illustrata da Bilquis Evely. La sceneggiatura del film è curata da Ana Nogueira. La trama ufficiale recita: "Supergirl viaggia attraverso la galassia per festeggiare il suo 21° compleanno insieme a Krypto il Supercane. Durante il viaggio, incontra una giovane donna di nome Ruthye e si ritrova coinvolta in una spietata ricerca di vendetta".

Supergirl: Woman of Tomorrow: una striscia

Nel film, Eve Ridley interpreterà Ruthye, mentre Matthias Schoenaerts vestirà i panni di Krem delle Colline Gialle. Un ruolo importante sarà anche quello di Jason Momoa, che darà vita a Lobo, uno dei personaggi più iconici dell'universo DC.

Supergirl: Woman of Tomorrow sarà il secondo film del DCU di James Gunn e Peter Safran, dopo il già annunciato Superman: Legacy di Gunn, con David Corenswet nel ruolo del nuovo Uomo d'Acciaio e Rachel Brosnahan in quello di Lois Lane. La data di uscita negli Stati Uniti è fissata per il 26 giugno 2026, mentre per l'Italia la data non è ancora stata confermata.

Lobo e Jason Momoa

Dopo Supergirl, il prossimo film in programma del DCU sarà Clayface, scritto da Mike Flanagan, che arriverà nelle sale il 11 settembre 2026. Al momento, non ci sono altre date ufficiali per i futuri film del DCU, ma molti progetti sono già in fase di sviluppo, tra cui The Brave and the Bold di Andy Muschietti, Swamp Thing di James Mangold e altri titoli ancora non annunciati.