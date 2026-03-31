Super Mario Galaxy, promosso o bocciato? Cosa dicono le prime recensioni del sequel

Dopo il successo planetario del primo capitolo, Nintendo ci riprova adesso con il sequel e per questo l'attesa era ormai alle stelle. Vediamo cosa stanno dicendo i critici dopo le prime proiezioni

L'uscita nelle sale di Super Mario Galaxy è fissata per domani nelle sale italiane, ma nel frattempo le prime reazioni stanno dando al pubblico un assaggio di ciò che lo aspetta.

Nel 2023, l'iconica serie di videogiochi di Nintendo è arrivata nelle sale con Super Mario Bros. Il Film e, nonostante le recensioni contrastanti, ha dominato il botteghino. Il film vanta un cast stellare che include Chris Pratt, Jack Black, Charlie Day, Anya Taylor-Joy e altri. Tuttavia, Super Mario Galaxy includerà ancora più personaggi classici dei videogiochi con ancora più star che si uniranno all'avventura.

Super Mario Bros. - Il film: un'immagine tratta dal film

Le prime recensioni di Super Mario Galaxy, un sequel mozzafiato?

Queste prime reazioni alle proiezioni in anteprima del film stanno già suscitando discussioni tra i fan, ansiosi di vedere il sequel il prima possibile. L'uscita del film d'animazione è prevista per il 1° aprile e, man mano che le prime recensioni iniziano a diffondersi, queste offrono ai fan un'anteprima di ciò che li aspetta.

La prima recensione di Andy Robinson ha suscitato molte critiche a causa di un commento in cui affermava che "rimangono in gran parte gli stessi problemi del primo film". Tuttavia, Robinson ha chiarito che "sembrava decisamente più moderato" e ha aggiunto: "Un avvertimento è che in Galaxy c'è innegabilmente molto cuore, e ogni personaggio è simpatico. Ho adorato il cast".

La recensione di Luiz Fernando ha sottolineato la presenza di "sorprese e easter egg", oltre ad affermare che il film è "ricco di immagini mozzafiato, divertimento e azione, che piaceranno in particolare ai fan di Mario e Nintendo".

La recensione di Matt Ramos includeva un video e alcune risposte alle domande e ai commenti dei fan, tra cui quello di un fan che chiedeva se ci fossero più scene romantiche tra la Principessa Peach e Mario, al quale Ramos ha risposto: "Ne sarete felici". "Onestamente, questo potrebbe essere il film più bello della Illumination. Ogni fotogramma è un'opera d'arte. I colori, i mondi e la portata di questo film sono semplicemente di un altro livello", ha dichiarato Ramos.

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Cosa racconta Super Mario Galaxy?

Nel film animato si scoprirà quello che accade dopo che i protagonisti hanno sconfitto il malvagio Bowser. Mario, Luigi e Peach devono ora affrontare nuovi nemici e vengono trasportati nello spazio, dove esplorano vari pianeti. Gli eroi stringeranno poi un'alleanza con Rosalina e Yoshi, mentre tra i nuovi personaggi ci sarà anche Birdo.

Nel 2023 Super Mario Bros. Il Film ha incassato più di 1,3 miliardi di dollari in tutto il mondo. Sia il film del 2023 che Super Mario Galaxy - Il Film sono prodotti da Chris Meledandri di Illumination e Shigeru Miyamoto di Nintendo.