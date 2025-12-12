Super Mario Galaxy, Mario e Luigi combattono Bowser Jr. nel nuovo trailer svelato ai Game Awards

Nel corso dell'evento dedicato al mondo videoludico, è stato svelato un nuovo trailer dell'attesissimo sequel prodotto da Nintendo e Universal che vede Mario impegnato in una nuova missione

In occasione della cerimonia di consegna dei prestigiosi Game Awards 2205, Universal e Illumination hanno svelato un nuovissimo trailer di Super Mario Galaxy - Il Film, che vede i due protagonisti schierati contro il villain della storia.

Il sequel includerà diversi membri del cast del film originale campione di incassi nel 2023. A tornare sono sono Chris Pratt (Mario), Anya Taylor-Joy (Principessa Peach), Charlie Day (Luigi), Jack Black (Bowser), Keegan-Michael Key (Toad) e Kevin Michael Richardson (Kamek). Il nuovo film vedrà anche alcune new entry, come Brie Larson (Rosalina) e Benny Safdie (Bowser Jr.).

Super Mario Galaxy - Il film amplia il mondo del gigantesco franchise Nintendo e segue Super Mario Bros. Il Film, che aveva incassato oltre 1,3 miliardi di dollari a livello mondiale. Entrambi i film sono prodotti da Chris Meledandri di Illumination e dal direttore dei giochi Nintendo Shigeru Miyamoto.

Cosa vediamo nel nuovo trailer?

Il trailer è relativamente breve, ma è ricco d'azione e ha già scatenato l'entusiasmo dei fan. Nel filmato, Bowser Jr. intrappola Mario e Luigi all'interno di quello che sembra essere il castello della Principessa Peach, brandendo un pennello e intimando loro di consegnargli suo padre. Come rivelato nei trailer precedenti, Bowser Sr. è stato rimpicciolito e ora vive in un minuscolo castello all'interno della fortezza di Peach.

Luigi cerca di calmare la situazione presentandosi. Purtroppo, Bowser Jr. non ha alcuna intenzione di essere civile e colpisce Mario dopo che il suo pennello si trasforma in una mazza chiodata. Segue un breve scontro, durante il quale Luigi colpisce l'avversario con un ginocchiata, una mossa che ricorda a molti fan il leggendario Captain Falcon.

Circolano inoltre voci secondo cui la pellicola introdurrà alcuni personaggi Nintendo meno conosciuti. Super Mario Galaxy - Il Film uscirà nelle sale di tutto il mondo il 3 aprile 2026.

Super Mario Bros. - Il film: un'immagine del film

Chi è il villain della nuova avventura di Mario?

Gli eroi si troveranno ad affrontare Bowser Jr., il figlio di Bowser, e incontreranno sulla loro strada anche la fiera Principessa Rosalina. Rosalina è doppiata da Brie Larson, mentre Bowser Jr. ha la voce di Benny Safdie.

Super Mario Galaxy - Il Film è ispirato al celebre videogioco Super Mario Galaxy, uscito su Nintendo Wii nel 2007. Il gioco è considerato non solo uno dei migliori titoli della saga principale di Mario, ma anche uno dei migliori videogiochi di tutti i tempi.