Super Mario Galaxy, il trailer svela il villain del sequel ed è una vecchia conoscenza dei fan del videogame

Nintendo e Illumiation hanno svelato le primissime immagini della prossima avventura del personaggio nella speranza di ripetere lo stesso successo al box-office dell'originale

Nintendo e Universal hanno diffuso in streaming il trailer di Super Mario Galaxy Il Film, presentato oggi durante una diretta streaming dello studio e storico produttore di videogame.

Il trailer si apre con Mario e Luigi che prendono in giro Bowser, ridotto a una minuscola versione di sé dopo aver mangiato un Mini Fungo alla fine del primo film, diventando così il prigioniero dei due fratelli idraulici. Bowser dipinge un ritratto romantico di sé e della sua amata Peach, ma viene respinto da Mario ed è allora che comincia la vera azione.

Mario e Peach assistono a decine di stelle cadenti che solcano il cielo, e decidono di partire per lo spazio insieme a Luigi e Toad. Proprio come nel videogioco Super Mario Galaxy, il gruppo viaggia attraverso diversi pianeti, tra cui uno completamente fatto d'acqua e un pianeta desertico con piramidi capovolte, che Mario e Luigi attraversano in sella alle loro moto.

Chi è il villain della nuova avventura di Mario?

Gli eroi si troveranno ad affrontare Bowser Jr., il figlio di Bowser, e incontrano anche la fiera Principessa Rosalina. Rosalina è doppiata da Brie Larson, mentre Bowser Jr. ha la voce di Benny Safdie. Tornano inoltre tutte le star del primo film: Chris Pratt (Mario), Anya Taylor-Joy (Principessa Peach), Jack Black (Bowser), Keegan-Michael Key (Toad) e Charlie Day (Luigi).

Super Mario Galaxy Il Film è ispirato al celebre videogioco Super Mario Galaxy, uscito su Nintendo Wii nel 2007. Il gioco è considerato non solo uno dei migliori titoli della saga principale di Mario, ma anche uno dei migliori videogiochi di tutti i tempi.

Sebbene i dettagli della trama del film non siano ancora del tutto noti, nel videogioco originale Mario viaggiava attraverso il cosmo con l'obiettivo di raccogliere le Stelle del Potere necessarie per far viaggiare la sua nave fino al centro dell'universo, dove il malvagio Bowser tiene prigioniera la Principessa Peach.

Super Mario Bros. Il Film: Mario e Peaches in una scena del film

Il successo al box-office del primo film

Uscito nell'aprile del 2023, Super Mario Bros. Il Film è stato un enorme successo al botteghino. Il film ha incassato 1,3 miliardi di dollari in tutto il mondo, ed è attualmente il quinto film d'animazione con i più alti incassi di sempre, dietro a Ne Zha 2, Inside Out 2, Il Re Leone e Frozen II.

Per il sequel, previsto per l'uscita nelle sale nell'aprile 2026, Aaron Horvath e Michael Jelenic sono tornati alla regia mentre Matthew Fogel ha ripreso il suo ruolo di sceneggiatore.