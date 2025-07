Donkey Kong, Universal sta finalmente sviluppando lo spin-off di Super Mario con Nintendo?

Già all'indomani del successo mondiale di Super Mario Bros. - Il film, Universal e Nintendo avevano espresso l'intenzione di espandere il franchise, magari con uno spin-off dedicato a Donkey Kong. Adesso, sembra che i due studios stiano procedendo proprio in quella direzione.

Un nuovo deposito di copyright presentato congiuntamente da Nintendo e Universal Pictures suggerisce che un lungometraggio su Donkey Kong è in procinto di essere realizzato. Il deposito, registrato il 5 giugno 2026 ed eseguito a fine maggio, è ufficialmente classificato come film.

Sebbene l'elenco non riporti altri dettagli sugli autori o il casting, la sua semplice esistenza fa pensare a piani di espansione dell'universo cinematografico di Super Mario. Va notato che Donkey Kong ha avuto un ruolo di supporto in Super Mario Bros. - Il film del 2023, nel quale era doppiato da Seth Rogen.

Le ambizioni di Nintendo e l'espansione del franchise di Super Mario

Super Mario Bros. - Il film: un momento del film animato

Dato che il sequel di Super Mario Bros. Il Film è previsto per il 2026, si sta già cominciando a supporre che Donkey Kong potrebbe tornare come comprimario anche in quel progetto, gettando in questo modo le basi per un suo spin-off.

Super Mario Bros. - Il film: un'immagine tratta dal film

Nintendo sta aumentando costantemente le sue ambizioni in materia di franchise. Oltre a Super Mario e Donkey Kong, è in cantiere anche un adattamento live-action di The Legend of Zelda, diretto da Wes Ball, la cui uscita è stata recentemente posticipata a maggio 2027.

Non è chiaro se il potenziale film su Donkey Kong continuerà a seguire lo stile d'animazione di Super Mario Bros. - Il film o andrà in una nuova direzione. Dato il successo dello studio Illumination della Universal con Mario, la prima ipotesi sembra la più probabile.