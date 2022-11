Super Mario Bros, John Leguizamo critica il cast del film: "I produttori non mi volevano perché sono latino"

Deve ancora uscire nelle sale, ma il film animato di Super Mario Bros. targato Illumination e Nintendo è stato già sommerso dalle critiche. Sono in molti a non aver apprezzato la scelta di Chris Prat come voce principale di Mario e adesso arriva anche John Leguizamo, interprete di Luigi nel film degli anni '90, a dire la sua in merito.

L'attore si è scagliato contro la scelta del cast, a sua detta non troppo inclusivo: "Faccio parte della vecchia scuola, in molti adorano il film originale. Mi trovavo al New York Comic-Con di recente e sono stati in molti a dirmi che non apprezzano il film animato nonostante non sia ancora uscito. Annabel Jankel e Rocky Morton, registi del primo film, fecero di tutto per avermi come protagonista nonostante fossi un attore colombiano. Gli studios non erano d'accordo, ma loro ci sono riusciti. Vedere che per questo film animato non hanno scelto alcun attore di colore per me è un grande passo indietro".

Super Mario Bros. Il Film arriverà nei cinema nella primavera del 2023. Il cast include anche il mattatore Jack Black nei panni di Bowser, Charlie Day è Luigi, fratello di Mario, e Anya Taylor-Joy interpreta la Principessa Pesca.