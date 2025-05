Rivelato per errore il titolo del sequel di Super Mario Bros.: ecco come si chiamerà

Il titolo ufficiale del sequel di The Super Mario Bros. Movie è stato rivelato accidentalmente da NBCUniversal. L'errore è avvenuto durante la pubblicazione di un comunicato stampa in cui l'azienda elencava le sue prossime uscite cinematografiche.

Sebbene il comunicato sia stato modificato successivamente, alcuni screenshot del documento originale sono stati salvati e condivisi, svelando che il secondo capitolo della saga si chiamerà Super Mario World. Questo nome, che richiama la celebre serie di videogiochi della Nintendo, ha già suscitato grande entusiasmo tra i fan.

Il sequel arriva dopo un anno di attesa, quando, durante la celebrazione del Mario Day, Universal aveva confermato ufficialmente la produzione del film. Il primo capitolo, uscito nel 2023, ha conquistato il pubblico di tutto il mondo con il suo mix di avventura e comicità, raggiungendo un incasso mondiale superiore ai 1,3 miliardi di dollari, nonostante le critiche miste.

Tutto quello che sappiamo sul sequel

Anche in Super Mario World, la regia sarà affidata a Aaron Horvath e Michael Jelenic, i due registi già protagonisti del successo del primo film. La sceneggiatura sarà scritta da Matthew Fogel, noto per il suo lavoro su Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo. Il film sarà prodotto da Chris Meledandri per Illumination, in collaborazione con Shigeru Miyamoto di Nintendo.

Super Mario Bros. - Il film: un'immagine tratta dal film

Per quanto riguarda il cast, al momento non è stato confermato se tutti i protagonisti torneranno a prestare la propria voce ai personaggi iconici del franchise. Nel primo film, infatti, i protagonisti erano interpretati da una formazione di celebrità, tra cui Chris Pratt nel ruolo di Mario, Anya Taylor-Joy nei panni della Principessa Peach, Charlie Day come Luigi, Jack Black nei panni di Bowser e Keegan-Michael Key come Toad. Inoltre, Seth Rogen, Fred Armisen, Kevin Michael Richardson e Sebastian Maniscalco avevano dato vita a Donkey Kong, Cranky Kong, Kamek e Spike, rispettivamente.

Il titolo del 2023, nonostante un'accoglienza critica contrastante, ha ottenuto un enorme successo commerciale, battendo numerosi record al botteghino e conquistando il cuore di milioni di fan in tutto il mondo. La decisione di non distribuire il film in streaming, ma di puntare su una lunga permanenza nelle sale, ha sicuramente contribuito al suo successo, e il team creativo è pronto a ripetere l'impresa con questo sequel, che promette di essere ancora più emozionante.