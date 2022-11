Super Mario Bros. Il Film, il nuovo poster anticipa una location chiave del videogame

In attesa dell'uscita del nuovo trailer di Super Mario Bros. Il Film, atteso per le 23:00 ora italiana, un nuovo poster del film anticipa una location chiave del videogame.

Illumination ha pubblicato su Twitter un nuovo poster del film di Super Mario Bros. Il Film che offre un primo sguardo all'iconica location del videogioco del Castello di Peach che farà ritorno anche nel film, apparentemente prendendo in prestito il design per i suoi interni da Super Mario 64.

Grande è l'attenzione dei fan sull'adattamento del popolare videogioco Nintendo. L'uscita del primo trailer di Super Mario Bros. Il Film ha scatenato le lamentele dei fan, delusi dal doppiaggio di Chris Pratt, che dà voce all'idraulico Mario.

Il cast include anche il mattatore Jack Black nei panni di Bowser, Charlie Day è Luigi, fratello di Mario, e Anya Taylor-Joy interpreta la Principessa Peach, che scopiamo in versione horror in onore di Halloween. La corona gialla del personaggio e il vestito rosa sono presenti, anche se Taylor-Joy ha dato la sua interpretazione stilistica all'iconico vestito del personaggio.

Come Super Mario Bros. Il Film adatterà Super Mario 64?

Dato che il nuovo poster del film di Super Mario Bros. presenta gli interni del Castello di Peach, apparentemente prendendo in prestito il design di Super Mario 64, sarà interessante vedere se il film prenderà in prestito elementi dall'amato gioco del 1996. Considerando che il titolo, per Nintendo 64, ha segnato la prima incursione del franchise nell'animazione 3D e nel formato semi-open-world, oltre a una storia più coinvolgente, avrebbe senso per i cineasti rifarsi al popolare videogioco per la storia e la costruzione del mondo.

Inoltre, come è stato anticipato dal primo trailer di Super Mario Bros., Bowser sarebbe in missione per conquistare e acquisire Power Stars, un elemento importante di Super Mario 64. Sarebbe interessante scoprire se il Mario di Chris Pratt dovrà avventurarsi in altri mondi attraverso dipinti magici per acquisire abbastanza Stelle e salvare così la Principessa Peach. Ma questo lo scopriremo al cinema nel 2023.