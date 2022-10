Super Mario Bros Movie: il trailer del film animato

Nintendo ha presentato il primo trailer del film di Super Mario Bros in occasione dell'evento Nintendo Direct.

Nel video si assiste a una spettacolare scena che mostra uno scontro prima di far vedere l'entrata in scena di Mario e regalare qualche immagine di Luigi.

Shigeru Mayamoto, in collegamento con il New York Comic-Con, ha presentato il video di presentazione di Super Mario Bros: The Movie a cui Nintendo sta lavorando in collaborazione da molto tempo con Chris Meledandri. Il regista ha quindi aggiunto che realizzare il film è stato un vero privilegio e la settimana prossima sarà completata l'animazione, iniziando poi le fasi di post-produzione. La colonna sonora, invece, è già quasi ultimata.

Chris Pratt ha ammesso che ha trascorso moltissime ore a giocare al videogioco, nelle varie versioni, ed è un vero onore poter dare voce a Mario.

Jack Black, voce di Bowser, ha quindi scherzando parlando di come si è dovuto preparare alla parte.

Nel nuovo adattamento per il grande schermo del videogioco Super Mario Bros. Chris Pratt darà voce a Mario e Charlie Day a Luigi. Anya Taylor-Joy, la star della serie La regina degli scacchi, sarà invece la Principessa Peach. Jack Black avrà la voce del villain Bowser, Keegan-Michael Key sarà Toad, Seth Rogen avrà il ruolo di Donkey Kong, Fred Armisen interpreterà Cranky Kong, Kevin Michael Richardson sarà Kamek e il comico Sebastian Maniscalco interpreterà Spike.

Nel team della produzione ci saranno Chris Meledandri di Illumination e Shigeru Miyamoto di Nintendo.

Alla regia del film animato saranno invece impegnati Aaron Horvath e Michael Jelenic, già autori di serie come Teen Titans Go!. Matthew Fogel (Minions 2) sarà invece impegnato nella stesura della sceneggiatura.

Ecco il poster del film, in arrivo il 7 aprile 2023