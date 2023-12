Super Mario Bros. Il Film, Jack Black: 'Del sequel non si sa nulla, ma io vorrei un musical'

Durante un'intervista per Variety Awards Circuit Podcast Jack Black, che ha interpretato il cattivo Bowser nel film campione d'incassi Super Mario Bros. Il Film, ha rivelato di essere pazientemente in attesa che la Universal Pictures e la Illumination diano il via libera al sequel del film. Inoltre, secondo l'attore che ha co-scritto il celebre brano Peaches con Aaron Horvat per la colonna sonora del film il sequel dovrebbe essere un musical.

Riguardo al sequel del film Bowser ha ammesso di aver pensato spesso persino al titolo che potrebbe avere ovvero La vendetta di Bowser. "Penso che dovrebbe essere un musical completo, come quello che Todd Phillips sta presumibilmente facendo con Joker: Folie à Deux. Ma non si sa ancora nulla a riguardo. Le uniche chiacchiere vengono da me, e non so nemmeno se mi è permesso chiacchierare. Non vedo l'ora di tornare al lavoro" ha detto Black.

Super Mario Bros. Il Film

Basato sulla popolare serie di videogiochi Nintendo, Super Mario Bros. Il Film segue i due fratelli idraulici Mario e Luigi mentre viaggiano in un magico mondo sotterraneo per salvare una principessa catturata dal cattivo Bowser. Oltre a Black, il cast vocale comprende Chris Pratt, Anya Taylor-Joy e Charlie Day.

Black ha co-scritto Peaches con Aaron Horvath, Michael Jelenic, Eric Osmond e John Spiker come parte della colonna sonora. Il brano è diventato rapidamente virale rimanendo per cinque settimane nella classifica Hot 100 di Billboard. Il film è diventato il secondo maggior incasso per un film animato di sempre.