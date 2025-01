Super Bowl: ecco alcuni trailer che potrebbero debuttare durante il grande evento sportivo

Il Super Bowl di quest'anno si terrà al Caesars Superdome di New Orleans, in Louisiana, il 9 febbraio e, come di consueto, è attesa tutta una serie di grandi debutti fra trailer e spot pubblicitari durante quello che è l'evento sportivo più seguito al mondo.

Dopo un anno sostanzialmente deludente per quel che riguarda i cinecomic, il 2025 si preannuncia come molto più promettente per questo genere. Il regista James Gunn ha già confermato che vedremo qualcosa di nuovo di Superman del DCU (probabilmente legato a Krypto) durante il Puppy Bowl e, grazie a Cryptic HD Quality, è spuntata una prima lista di alcuni degli altri principali spot da tenere d'occhio.

Sembra molto probabile che vedremo un primo trailer di Jurassic World Rebirth, dato che l'uscita è fissata per luglio e finora abbiamo visto solo poche immagini ufficiali, così come potrebbero essere diffusi i nuovi teaser di Mission: Impossible - The Final Reckoning e Thunderbolts dei Marvel Studios.

Il primo teaser ufficiale di The Fantastic Four: First Steps è atteso da tempo e potrebbe finalmente vedere la luce proprio durante le pause pubblicitarie dell'evento sportivo, che lo ricordiamo sono tra le più costose attualmente in programmazione (ogni secondo di pubblicità ha un costo di diversi milioni di dollari per gli studios coinvolti).

A proposito delle prime immagini dei Fantastici 4, il responsabile del marketing della Disney ha commentato in maniera abbastanza ambigua la possibile presenza del trailer durante il Super Bowl, che ha lasciato sperare i fan della Marvel.

Secondo Cryptic HD Quality potrebbe essere diffuso anche un nuovo trailer di F1, il film con Brad Pitt protagonista ambientato nel mondo della Formula 1 e diretto da Joseph Kosinski, chiamato a replicare il successo mondiale di Top Gun: Maverick. Dubbi anche su un'eventuale presenza del primo teaser di Lilo & Stitch, remake in live-action del film d'animazione Disney del 2002.