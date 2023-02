Super Bowl 2023: John Travolta ricrea l'iconico balletto di Grease assieme al duo di Scrubs

Sono passati oltre 40 anni dall'uscita nelle sale di Grease, ma il film con John Travolta e la compianta Olivia Newton-John continua a non passare mai di moda, rappresentando un pezzo fondamentale di storia del cinema. Per uno spot pensato per il Super Bowl di quest'anno Travolta ha deciso di rispolverare l'iconico balletto di Grease, questa volta assieme a due ospiti d'eccezione: Zach Braff e Donald Faison di Scrubs.

Nel video, realizzato per sponsorizzare T-Mobile, i tre cantano e ballano sulle note di una nuova versione di Summer Nights, modificata appositamente per lo spot. Si tratta del brano più iconico e ascoltato del film del 1978.

Grease: il significato del finale e l'assurda teoria macabra

Olivia Newton-John si è purtroppo spenta lo scorso anno a soli 73 anni per via di un cancro al seno. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile nel mondo del cinema e John Travolta ha voluto renderle omaggio in più occasioni.

Nel frattempo, il mondo di Grease si espanderà sul piccolo schermo con Grease: Rise of the Pink Ladies, serie realizzata per Paramount+ in arrivo il 6 aprile. Prima ancora della nascita dei famosi T-Birds, un gruppo di ragazze emarginate sceglie di distaccarsi da tutto il resto, creando una piccola comunità che ragiona seguendo le proprie regole.