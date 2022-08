Olivia Newton-John è morta, la star di Grease aveva 73 anni

Olivia Newton-John è morta l'8 agosto 2022 all'età di 73 anni, la star di Grese da tempo stava lottando contro un cancro al seno.

La triste notizia è stata confermata dal marito John Easterling con un post su Facebook in cui annuncia che la moglie ha perso la vita nel suo ranch in California, circondata dalla famiglia e dagli amici.

L'attrice Olivia Newton-John era nata nel Regno Unito e ha ottenuto il successo internazionale nel 1978 grazie al musical Grease accanto a John Travolta.

La star ha avuto anche una carriera musicale ricca di successi, interpretando brani molto conosciuti e apprezzati come I Honestly Love You, Physical e il brano, tratto dal film cult, You're the One That I Want.

John Easterling, nel suo comunicato, ha ribadito: "Olivia è stata un simbolo di trionfi e speranza per oltre 30 anni condividendo il suo percorso con il cancro al seno. La sua ispirazione per la guarigione e la sua esperienza pionieristica con la medicina legata alle piante continuerà con l'Olivia Newton-John Foundation Fund, dedicato alle ricerche sulle medicine naturali e il cancro. Invece che i fiori, la famiglia chiede che vengano fatte delle donazioni in suo ricordo all'Olivia Newton-John Foundation Fund".

L'interprete di Sandy era nata il 26 novembre 1948 a Cambridge, nel Regno Unito, e quando aveva 6 anni si è poi trasferita a Melbourne, in Australia. Quando aveva 14 anni, l'artista aveva già fondato il suo primo gruppo al femminile. Nel 1974 ha rappresentato il Regno Unito all'Eurovision Song Contest con la canzone Long Live Love, posizionandosi al quarto posto.

La sua carriera musicale l'aveva portata ad avere grandi successi, scalando le classifiche internazionali con Physical nel 1981.

Dopo il successo di Grease nel 1978, nel 1980 ha recitato in Xanadu accanto a Gene Kelly, mentre nel 1983 ha lavorato nuovamente insieme a John Travolta nel film Due Come noi.

Nel 1992 la star ha scoperto di avere un cancro al seno, iniziando quindi la sua lotta durata molti anni. Negli anni successivi Newton-John ha proseguito la sua carriera nel mondo della musica, recitando in alcuni progetti come A Few Best Men o serie come Glee.