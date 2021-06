Summertime 2, i protagonisti in live oggi su Twitch nel salotto cinefilo di Movieplayer

Saranno i protagonisti di Summertime 2 gli ospiti del Salotto Cinefilo di Movieplayer oggi in live su Twitch alle 18:00 in punto. Insieme a Valentina Ariete, gli attori e le attrici che prestano i loro volti ai personaggi della nuova serie targata Netflix si immergeranno nelle atmosfere tipiche della stagione estiva. A prendere parte alla chiacchierata saranno Amanda Campana, Giovanni Maini e Andrea Lattanzi.

Arrivata in streaming su Netflix da pochi giorni (qui la nostra recensione di Summertime 2), la seconda stagione della serie è ambientata in un mondo Covid-free e racconta il modo in cui Summer, Edo e Sofia affrontano l'estate ragionando sul futuro, una volta superato lo scoglio degli esami di maturità. A essere in cerca di sé stesso e di una strada da seguire è anche Dario. Tra relazioni che nascono, altre che evolvono e altre ancora che, purtroppo, sono destinate a finire, i personaggi si interrogheranno su cosa fare per rendere speciali le proprie esistenze.

Diretta da Francesco Lagi, già co-autore di Summertime insieme a Lorenzo Sportiello, la nuova stagione della serie Netflix prova a fare un passo avanti, a dedicare più spazio a personaggi comprimari e a proporre una maggiore profondità nelle problematiche che alcuni di loro si trovano ad affrontare. In occasione di un'intervista sulla serie, Ludovico Tersigni ha sottolineato quanto la musica sia fondamentale per le atmosfere di Summertime 2.

Appuntamento alle 18:00 di oggi pomeriggio in compagnia dei protagonisti di Summertime 2 e della nostra Valentina Ariete (qui il link del nostro canale Twitch ufficiale per partecipare alla diretta con domande e curiosità) per iniziare ad assaporare la vera atmosfera dell'estate e degli amori italiani!