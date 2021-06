Summertime 2, la recensione: Stessa spiaggia, stesso mare, nuovi amori

Summertime: Ludovico Tersigni nella seconda stagione

Quando la prima stagione di Summertime ha debuttato nel catalogo Netflix poco più di un anno fa, si è creato un contrasto perfetto tra la leggerezza e freschezza della serie e la pesantezza della situazione in cui il pubblico si è trovato a guardarla, così ci avviciniamo a questa recensione di Summertime 2 con una domanda in mente: è possibile ripetere quell'alchimia anche per questo atteso ritorno sulla costa adriatica? E forse e soprattutto: ha, o avrebbe avuto, senso andare a ricercare lo stesso effetto? Probabilmente no, e infatti la serie diretta da Francesco Lagi, già co-autore della prima stagione, e Marta Savina prova a fare un passo in avanti, dedicando da una parte più spazio ad alcuni comprimari della coppia protagonista, dall'altra proponendo una maggior profondità nelle problematiche che alcuni di loro si troveranno ad affrontare.

Una nuova estate

Summertime: una scena della seconda stagione

È passato un anno nel mondo di Summertime così come nella nostra realtà, ma c'è un aspetto di base che resta coerente: la serie Netflix nasceva in un mondo Covid-free e si è scelto di mantenere questa caratteristica anche per i nuovi episodi, in un modo non dissimile da quanto fatto per esempio da La compagnia del cigno 2 un paio di mesi fa. A parte questa linea di continuità, di cose in un anno ne sono capitate molte, così Summer, Edo e Sofia affrontano l'estate ragionando sul futuro, una volta superato lo scoglio degli esami di maturità. Una riflessione su cosa fare della propria vita che condivide anche Dario, in cerca di se stesso e di una strada da seguire.

Per Ale invece la strada è quella della pista: il ragazzo è in Spagna, gareggia in gare di motociclismo e ha una relazione con Lola, con la quale condivide anche la passione per i motori e la professione di pilota. Una storia d'amore che, come le altre della serie, sarà messa alla prova nei nuovi episodi, tra relazione che nascono, altre che evolvono e qualcuna che purtroppo è destinata a finire.

Diventare grandi

Summertime: Rebecca Coco Edogamhe nella seconda stagione

Nella fascia d'età dei protagonisti della serie, un anno è un periodo di tempo importante e Summertime 2 ritrova i protagonisti in un momento di svolta della vita, quello in cui vanno prese delle prime decisioni importanti per il proprio futuro, tra chi deve decidere se e come accogliere una borsa di studio e andare a studiare all'estero e chi deve capire quale sia il proprio posto nel mondo, anche se in età più avanzata come capita alla madre della protagonista Summer. Questo annacqua almeno in parte quel senso di leggerezza e freschezza che aveva contraddistinto la prima stagione dello scorso anno, ma è un passaggio necessario per indagare ulteriormente personaggi già noti allo spettatore, farli crescere e maturare.

Summertime: Ludovico Tersigni in una scena della seconda stagione

Un risultato che si ottiene anche attraverso le New Entry del già ricco cast, dalla Lola di Amparo Piñero Guirao a Rita e Jonas, rispettivamente interpretati da Lucrezia Guidone e Giovanni Anzaldo, che contribuiscono a creare nuove dinamiche e nuovi spunti narrativi da sfruttare per evitare la trappola della ripetitività, muovendosi in un contesto visivo e ambientale in linea con quanto visto in precedenza: se infatti si confermano i luoghi, pur con l'aggiunta della Spagna in cui si muove la storia dell'Ale di Ludovico Tersigni, è ugualmente coerente la cura nella confezione, con una messa in scena vivace, calda e ricca dei colori che associamo all'estate e la sensazione di libertà che ne deriva.

Amori a ritmo di musica

Summertime: Rebecca Coco Edogamhe in una foto di scena della seconda stagione

Il contesto perfetto per muovere le fila degli amori che si sviluppano e intrecciano, che propongono una maggior varietà di sentimenti e situazioni, con una menzione speciale per la storia di Blue, la giovane sorella della protagonista Summer, e il suo primo, tenero amore con un ragazzino maniaco ecologista. Una danza di sentimenti e non potrebbe essere altrimenti sullo sfondo di una colonna sonora messa in piedi con la stessa cura della stagione precedente, dalla giovane cantautrice Ariete, che ha contribuito con L'ultima notte, scritta appositamente per la serie, 18 anni e Solo te, mentre si conferma la collaborazione con i Coma_Cose che hanno già accompagnato il trailer di Summertime 2 e la cantautrice Thony, presente sia in veste di interprete nei panni di Isabella, la madre di Summer e Blue, che musicista, con due nuovi bravi: Trouble me too e We'll be fine.

Una seconda stagione, quindi, sull'onda della continuità, che perde qualcosa in termini di leggerezza e freschezza, ma prova a fare qualche passo avanti sul piano della crescita dei personaggi, per iniziare ad accompagnarli sulla strada delle scelte che si devono compiere per diventare adulti.