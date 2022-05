Summertime 3, Andrea Lattanzi: “è difficile metabolizzare che sia finita la serie”

Summertime 3: una scena

L'estate sta finendo. O almeno è arrivata alla sua conclusione la serie Netflix che nelle atmosfere estive si è immersa da due anni, a cominciare da titolo Summertime che gioca con la stagione e con il nome della sua protagonista. Un percorso sviluppato su tre stagioni di cui abbiamo avuto modo di parlare con due dei protagonisti, uno storico, Andrea Lattanzi, che ha legato la storia del suo Dario al cammino della serie stessa, uno appena arrivato, come Cristiano Caccamo, la cui storyline accompagna quella di Summer negli ultimi episodi della serie. Con loro abbiamo parlato di questo, del percorso e del viaggio che è stata Summertime, ma anche del ricordo che questa esperienza lascia loro.

La video intervista ad Andrea Lattanzi e Cristiano Cacammo

Due percorsi diversi

Summertime 3: una foto di scena della terza stagione

"Entro e me ne vado" ha scherzato Cristiano Caccamo nel parlare della sua esperienza, proprio in contrasto con quella del collega Andrea Lattanzi, tra i protagonisti sin dagli esordi. "Il mio personaggio" ci ha detto "entra con una storia di passione con Summer che dopo si trasforma in un'altra cosa. Condividono la stessa passione per la musica e sprona Summer a continuare in questa direzione. È un personaggio che nasce e muore perché finisce la serie!" Discorso molto diverso quello che coinvolge Andrea Lattanzi: "c'è stata una grande evoluzione di Dario" ha raccontato, "dalla sua timidezza a dove è arrivato adesso c'è stato un grande cambiamento, che è quello che succede anche nella vita reale. Dall'iniziale chiusura alla maturità e nella terza stagione questo risulta ancora più evidente."

Summertime 3, la recensione: l'ultima estate a Cesenatico per Summer, i suoi amici e i suoi amori

Un regalo chiamato Summertime

Summertime 3: una scena della terza stagione

"Per me è stato un bel regalo" ha detto Cristiano Caccamo riguardo questa esperienza, "sono stato benissimo, mi hanno accolto benissimo. Si è creata una bella amicizia, è stata come una vacanza, non è stato lavoro. Se questo è lavorare, voglio lavorare così tutta la vita!" Un'esperienza stupenda anche per Andrea Lattanzi, che però ha sentito l'impegno del progetto in questi anni: "per noi è stato un po' diverso, perché ogni volta siamo stati lì per tre mesi, al lavoro ogni giorno, con la mancanza di casa... è stata dura, anche se l'esperienza è stata comunque stupenda!" Per lui è stata una vera svolta, professionale e personale: "è difficile metabolizzare che sia finita, perché si può dire che un pezzo della mia vita l'ho passata lì."

Tra amore e canzoni

Summertime 3: un'immagine della terza stagione

Tante storie d'amore in Summertime e Caccamo identifica proprio in quella del Dario di Lattanzi la più emozionante, ma ci sono anche tante canzoni ad accompagnarle. Qual è quella che resterà sempre legata al ricordo della serie per i due attori? "Questa estate ho letteralmente consumato Blanco" ha ricordato Andrea Lattanzi, "per me è stato una grandissima scoperta. In Summertime c'è anche una sua canzone, Mi fai impazzire, che ho amato tantissimo." Conferma l'attenzione per Blanco anche Cristiano Caccamo, che ricorda come ci sia un'altra sua canzone, La canzone nostra, che hanno condiviso tantissimo nel backstage, pur non essendoci nella serie.

Summertime, parlano i protagonisti: "Tra noi è nata una grande amicizia"