Suki Waterhouse su Robert Pattinson: "Sono scioccata... Sono così felice con qualcuno da quasi 5 anni!"

Suki Waterhouse ha deciso di raccontare qualche dettaglio in più riguardo alla sua vita privata, parlando in particolare dei rapporti amorosi che ha vissuto fino ad oggi, e rivelando quello che sta provando al fianco di Robert Pattinson. L'attrice ha condiviso emozioni e riflessioni durante una recente intervista in cui non ha risparmiato dettagli personali.

Venezia 2016: Suki Waterhousesul red carpet di The Bad Batch

"Non puoi aspettarti che il mondo comprenda tutto quello che accade nella tua vita. Quando hai 21 anni ti lanci a capofitto nelle cose e non hai assolutamente idea di quali potrebbero essere le ripercussioni cui vai incontro", ha detto Suki Waterhouse in una nuova intervista con il Sunday Times.

Nel corso degli anni i giornali hanno sempre seguito gli amori della cantante britannica, cercando di riportarne ogni dettaglio, così Suki ha accennato alla sofferenza che si prova quando i media non parlano solamente della tua vita, ma anche di quella dei tuoi ex: "Leggi costantemente quanto sia più bella la nuova ragazza o altro [della tua vecchia fiamma]", tutto ciò porta inevitabilmente "all'umiliazione pubblica [e] a molta vergogna. Sembra sciocco ma quando hai il cuore spezzato è piuttosto dura come situazione".

Tutto sembra essere cambiato, però, da quando Suki Waterhouse si è messa insieme a Robert Pattinson nel 2018: "Sono sempre felicissima quando vedo apparire il suo nome [sul mio telefono] o anche un messaggio, e penso che provi lo stesso per me. Abbiamo sempre parlato di tantissime cose, trovo che sia così esilarante come persona, e sono scioccata perché sono così felice con qualcuno da quasi cinque anni".

Successivamente la star britannica ha rivelato che lei e Robert non riescono a stare separati per più di due mesi, pur avendo due carriere diverse e in pieno sviluppo. Anche se si tratta di una coppia giovane non bisogna dare nulla per scontato, soprattutto perché la Waterhouse ha rivelato di voler diventare mamma in futuro.