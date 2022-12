Robert Pattinson e Suki Waterhouse: la coppia si è finalmente mostrata ai fotografi

Robert Pattinson e Suki Waterhouse hanno fatto impazzire tutti comparendo insieme a una sfilata di moda. Le voci dietro alla coppia hanno finalmente trovato una risposta ufficiale.

I due attori sono stati ospiti alla sfilata Dior Men Autunno 2023 a Giza, in Egitto, durante il fine settimana, mostrandosi a braccetto sul red carpet, e scambiandosi alcuni sguardi inequivocabili. Le primissime voci riguardo a una storia d'amore sono cominciate a circolare durante il 2018, quando vennero avvistati insieme a Londra.

Fino ad oggi la coppia non ha mai sbandierato i propri affari personali, optando per una riservatezza che resta ancora preminente nel loro approccio con i media. Vi ricordiamo, ad esempio, la risposta che Robert Pattinson ha dato al Sunday Times nel 2019, parlando della questione: "Lasciare entrare le persone svaluta il reale significato dell'amore. Se uno sconosciuto per strada ti chiedesse della tua relazione, lo troveresti estremamente scortese. È sempre meglio erigere dei muri in questo senso".

La nuova uscita della coppia non toglie nessun dubbio riguardo al loro rapporto, confermando ulteriormente il distacco di Robert Pattinson e Suki Waterhouse da questo genere di gossip, senza negare i loro sentimenti al pubblico e ai fan.