Robert Pattinson contro gli standard di bellezza: "Ho mangiato solo patate per due settimane come dieta detox"

Robert Pattinson ha criticato duramente gli standard di bellezza che hanno un impatto mentale sulle persone, non solo tra le star di Hollywood. Il protagonista di The Batman ha infatti rivelato di essere arrivato persino a mangiare solo patate per settimane, come metodo detox.

Rispondendo alle domande di Evening Standard, Robert Pattinson ha sottolineato che i canoni attualmente diffusi nella società sono "insidiosi". L'attore ha spiegato: "Anche se stai tenendo sotto controllo le calorie che assumi, si tratta di qualcosa che crea incredibilmente dipendenza e non ti rendi conto di come sia insidioso fino a quando è troppo tardi".

La star del cinema ha ammesso: "Ho in pratica provato ogni moda a cui possiate pensare, tutto tranne la consistenza. Una volta non ho mangiato altro che patate per due settimane, come detox. Solo patate bollite e sale rosa dell'Himalaya. Sembra sia un modo per ripulire il proprio fisico... Perdi decisamente peso".

Pattinson ha poi ricordato che ha provato altre diete, come la keto: "Ho pensato: 'Oh, c'è una dieta in cui mangi solo taglieri di salumi e formaggio tutto il tempo?'. Ma non mi ero reso conto che non puoi bere birra perché andrebbe totalmente contro lo scopo".

Robert ha inoltre confessato che le sue dichiarazioni contro gli allenamenti necessari prima delle riprese del film di Matt Reeves hanno avuto delle conseguenze: "Mi sono messo così tanto nei guai per aver detto che non mi alleno, anche dal mio preparatore atletico che ha reagito chiedendo 'Perché l'hai detto?'".