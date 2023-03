Daisy Jones & The Six: ecco dove hai già visto i membri del cast della serie

Nel corso degli ultimi anni sono stati moltissimi i romanzi che sono stati adattati per lo schermo attraverso un film o una serie tv, basti pensare al successo di Netflix Tenebre e ossa, a Enola Holmes o a Gray Man di Mark Greaney. A questi titoli va ora ad aggiungersi Daisy Jones & The Six: la miniserie con un cast ricco di stelle, basata sull'omonimo romanzo di Taylor Jenkins Reid, è indubbiamente sulla buona strada per diventare uno dei migliori show del momento su Prime Video.

Daisy Jones & The Six: il cast in una foto promozionale

Come recita la sinossi, la serie creata da Scott Neustadter e Michael H. Weber "segue una rock band negli anni '70 dalla loro ascesa nella scena musicale di Los Angeles fino a diventare una delle band più famose al mondo ed esplora il motivo della loro separazione al culmine del loro successo". Il libro è stato un vero e proprio successo e negli ultimi mesi tutti erano ansiosi di scoprire se lo show sarebbe stato all'altezza dell'opera di Reid. Una delle prime buone notizie per i fan è arrivata nel lontano autunno del 2019, quando è stato annunciato che Riley Keough e Camila Morrone si erano unite al cast della serie. Nel febbraio 2020, invece, è stata la volta di Sam Claflin, Suki Waterhouse e Will Harrison. Ma dove abbiamo già visto i membri del cast di Daisy Jones & The Six?

Riley Keough (Daisy Jones)

American Honey: Riley Keough durante il photocall

La prima star della lista è Riley Keough, che interpreta il personaggio principale Daisy Jones: nel corso degli anni l'attrice ha recitato in molti film che potreste aver visto come The Runaways, The Good Doctor, Magic Mike, American Honey, It Comes At Night, La truffa dei Logan (insieme a Sebastian Stan), La casa di Jack, The Lodge, Mad Max: Fury Road e molti altri ancora.

Per quanto concerne la televisione la Keough, figlia della cantante Lisa Marie Presley e del musicista Danny Keough, ha avuto un ruolo importante nello show intitolato The Girlfriend Experience e più recentemente ha fatto parte del cast di Terminal List, la serie con Chris Pratt che è stata recentemente rinnovata per una seconda stagione.

Ricordiamo anche che Riley ha dato inizio alla sua carriera da giovanissima sfilando come modella già dall'età di dodici per brand come Tommy Hilfiger e Dolce & Gabbana. Nel 2003 è apparsa sulla copertina di Vogue, al fianco della madre e di sua nonna Priscilla, mentre nel 2005 ha lavorato per Christian Dior, sfilando per la collezione primavera/estate e diventando testimonial del profumo Miss Dior Chérie. L'attrice è anche nota per aver avuto una relazione con l'attore Alex Pettyfer, conosciuto durante le riprese di Magic Mike.

Daisy Jones & The Six, la recensione: una famiglia disfunzionale musicale

Sam Claflin (Billy Dunne)

Un intenso primo piano di Sam Claflin nei panni del principe azzurro di Biancaneve e il cacciatpre

Sebbene per molti spettatori Sam Claflin possa essere un nuovo volto, il giovane britannico ha già avuto una carriera molto prolifica nel mondo dell'intrattenimento: dopo aver fatto il suo debutto con il ruolo di Richard nella miniserie TV I pilastri della Terra, il giovane interprete ha ottenuto il ruolo di Philip, un missionario che si innamora di una sirena, nel quarto film della serie Pirati dei Caraibi dove ha recitato al fianco di star megagalattiche del calibro di Johnny Depp e Penelope Cruz.

Nel 2012 arriva il ruolo di William in Biancaneve e il cacciatore che gli regala la notorietà a livello globale; subito dopo viene scritturato per interpretare la parte di Finnick Odair in Hunger Games: la ragazza di fuoco, il secondo film tratto dalla celeberrima trilogia di Hunger Games. Nel 2014 viene nominato dal magazine Glamour "uomo dell'anno" e in seguito viene scelto per recitare in pellicole come L'ora più bella, Resta con me e The Nightingale. Claflin ha anche avuto un ruolo principale nelle ultime stagioni di Peaky Blinders e ha recitato in White Heat, Any Human Heart e The Pillars of the Earth.

Camila Morrone (Camila Dunne)

Oscar 2020: Leonardo DiCaprio con Camila Morrone

La prossima nella lista è Camila Morrone, che nella nuova serie interpreta Camila Dunne: rispetto ad alcuni dei suoi colleghi la Morrone è un volto piuttosto nuovo nel mondo della televisione, avendo avuto un solo ruolo importante come guest star dello show Love Advent. Tuttavia, Camila ha recitato in svariati film prima di ottenere questa parte nella miniserie targata Amazon.

Alcuni di questi titoli sono Bukowski, Never Goin 'Back, Il giustiziere della notte, Valley Girl e Gonzo Girl. Oltre a tutti questi ruoli in film di successo, la modella e attrice statunitense con cittadinanza argentina è anche nota al grande pubblico per essere stata fidanzata con Leonardo DiCaprio dal 2017 all'agosto del 2022, quando si è lasciata con la star di Titanic dopo aver compiuto 25 anni.

Will Harrison (Graham Dunne)

Locandina di Will Harrison

Proprio come la Morrone anche Will Harrison, che interpreta Graham Dunne nella serie di Amazon, è un volto abbastanza nuovo nel mondo di Hollywood: l'attore finora ha avuto un ruolo come guest star nello show Madam Secretary e ha ottenuto una parte nella pellicola di Tess Harrison intitolata This Is A Film About My Mother. Quello di Daisy Jones & The Six è il primo ruolo importante di Harrison in una miniserie di successo e sarà molto interessante vedere quali saranno i suoi prossimi passi.

Suki Waterhouse (Karen Sirko)

Venezia 2016: Suki Waterhouse al photocall di The Bad Batch

Suki Waterhouse interpreta Karen Sirko nello show ispirato al libro di Taylor Jenkins Reid: l'attrice è apparsa in molti film e serie televisive di successo come il franchise di Divergent, in particolare in The Divergent Series: Insurgent, in The Bad Batch, Love, Rosie, in Orgoglio e pregiudizio, nell'adattamento del videogioco Detective Pikachu, in The Girl Who Invented Kissing, in Assassination Nation e molto altro ancora.

Nel 2019 è stata la protagonista del quarto episodio della prima stagione di Into the Dark, intitolato L'ultimo capodanno e ha anche ottenuto ruoli secondari in show televisivi come Material Girl e The White Princess. La Waterhouse ha anche avuto una carriera nel mondo della musica: nel 2016 ha pubblicato la sua prima canzone Brutally sotto l'etichetta discografica SUB POP, seguita da Valentine, Coolest place in the world e Johanna. Nel 2022 è invece arrivato il suo album di debutto I Can't let Go, contenente i singoli Moves e My Mind.

Tom Wright (Teddy Price)

Grimm: Tom Wright e David Giuntoli nell'episodio Happily Ever Aftermath

L'ultimo di questa lista, anche se certamente non per importanza, è Tom Wright, che in Daisy Jones & The Six interpreta Teddy Price. L'attore ha avuto molti ruoli in film e programmi televisivi nel corso degli anni: da Underground USA, Il mistero von Bulow, Runaway Island, Palmetto - Un torbido inganno, Handyman's Curse e Honeydripper fino a show come Martial Law, Extreme, Granite Flats, oltre ad un ruolo ricorrente in Station 19.

Sebbene sia principalmente conosciuto per aver interpretato il signor Morgan in Seinfeld, Tom si è anche esibito a Broadway con A Taste of Honey, che ha ricevuto due nomination ai Tony Award. Nel corso della sua carriera teatrale ha recitato in celebri sale come l'American Place Theatre, il Manhattan Theatre Club, il New York Theatre Workshop, l'Actor Theatre di Louisville, il John F. Kennedy Center for the Performing Arts e l'Hartford Stage.