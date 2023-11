Suki Waterhouse e Robert Pattinson aspettano un figlio, l'annuncio live

Suki Waterhouse e Robert Pattinson aspettano un figlio, ad annunciare la notizia è stata la stessa modella e cantante direttamente dal palco del Corona Capital Festival in Messico prima della sua esibizione. Waterhouse ha scherzato affermando che il suo look scintillante doveva servire per distrarre la folla dal pancione. "Ho pensato di indossare qualcosa di scintillante per distrarvi da qualcos'altro che ho in ballo. Ma non sono sicura che stia funzionando", ha detto l'attrice aprendo il cappotto per rivelare il pancione mentre la folla esplodeva in un applauso clamoroso.

Di seguito potete guardare il video dell'annuncio di Suki Waterhouse:

"I thought I'd wear something sparkly to distract you from something else I've got going on... i'm not sure it's working"



Suki Waterhouse announcing that she's pregnant today at Corona Festival! ????????????pic.twitter.com/MhZEkCJVgb — suki waterhouse archive (@bestsukiw) November 19, 2023

La coppia

Waterhouse ha una relazione con Pattinson da più di cinque anni. Lei e la star di The Batman sono stati avvistati insieme pubblicamente per la prima volta nel luglio 2018 a Londra. La coppia ha iniziato a convivere durante la pandemia sempre a Londra, dove Pattinson ha filmato The Batman.

In un'intervista con il Sunday Times nel febbraio 2023, la cantante di Good Looking si era espressa in merito della sua relazione a lungo termine con l'attore di Twilight. "Sono scioccata dal fatto di essere così felice con qualcuno da quasi cinque anni. Non trascorriamo più di due mesi senza vederci. Ho avuto due giorni liberi l'altro ieri e sono corsa a trovarlo", aveva rivelato Waterhouse.